超人氣Buffet餐廳「饗饗」微風信義店今（13）日中午時段鐵板區發生火警，饗賓餐旅集團除了對今天用餐受影響的顧客道歉之外，更於傍晚公布了補償方案，未用餐而願意再回訪的人全額款待，若已改到其他品牌用餐，則會加送1千元餐飲邀請券。

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位於微風信義46樓的「饗饗微風信義店」今日中午11點20分左右發生火警，起因為店內鐵板區冒煙起火，饗饗團隊初期滅火與疏散民眾。消防隊共計出動消防車17輛、指揮車4輛，還有消防人員61名與救護車到場，最終於11:45撲滅火勢。

▲饗饗信義店今日中午餐期發生火警事件。（示意圖／饗賓餐旅事業提供）
▲饗饗信義店今日中午餐期發生火警事件。（示意圖／饗賓餐旅事業提供）
對此，饗賓餐旅除了道歉，今日傍晚也公布3種補償方案，詳細如下：

一、今日中午已到店而未用餐之顧客：公司誠摯邀請原訂位顧客原人數回店用餐，由專人協助安排席位，再訪當日全額餐費由本公司款待。

二、今日中午已到店，後改至其他品牌用餐之顧客：致贈每位貴賓「饗饗餐飲邀請券1000元」1張。

三、今日下午及晚餐受影響之顧客：協助安排其他分店或品牌用餐，並致贈每位貴賓「饗饗餐飲邀請券1000元」1張。

▲饗賓集團完整聲明。（圖／饗賓集團提供）
▲饗賓集團完整聲明。（圖／饗賓集團提供）

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潘毅編輯記者

我是潘毅，畢業於文化大學新聞系，踏入媒體圈至今五年，目前是《NOWNEWS》家庭消費中心一員，對於生活、旅遊、3C科技、寵物、動漫及遊戲電競等多元領域的報導都有涉略。

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