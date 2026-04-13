超人氣Buffet餐廳「饗饗」微風信義店今（13）日中午時段鐵板區發生火警，饗賓餐旅集團除了對今天用餐受影響的顧客道歉之外，更於傍晚公布了補償方案，未用餐而願意再回訪的人全額款待，若已改到其他品牌用餐，則會加送1千元餐飲邀請券。
位於微風信義46樓的「饗饗微風信義店」今日中午11點20分左右發生火警，起因為店內鐵板區冒煙起火，饗饗團隊初期滅火與疏散民眾。消防隊共計出動消防車17輛、指揮車4輛，還有消防人員61名與救護車到場，最終於11:45撲滅火勢。
對此，饗賓餐旅除了道歉，今日傍晚也公布3種補償方案，詳細如下：
一、今日中午已到店而未用餐之顧客：公司誠摯邀請原訂位顧客原人數回店用餐，由專人協助安排席位，再訪當日全額餐費由本公司款待。
二、今日中午已到店，後改至其他品牌用餐之顧客：致贈每位貴賓「饗饗餐飲邀請券1000元」1張。
三、今日下午及晚餐受影響之顧客：協助安排其他分店或品牌用餐，並致贈每位貴賓「饗饗餐飲邀請券1000元」1張。
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一、今日中午已到店而未用餐之顧客：公司誠摯邀請原訂位顧客原人數回店用餐，由專人協助安排席位，再訪當日全額餐費由本公司款待。
二、今日中午已到店，後改至其他品牌用餐之顧客：致贈每位貴賓「饗饗餐飲邀請券1000元」1張。
三、今日下午及晚餐受影響之顧客：協助安排其他分店或品牌用餐，並致贈每位貴賓「饗饗餐飲邀請券1000元」1張。