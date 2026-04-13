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▲饗饗信義店今日中午餐期發生火警事件。（示意圖／饗賓餐旅事業提供）

▲饗賓集團完整聲明。（圖／饗賓集團提供）

超人氣Buffet餐廳「饗饗」微風信義店今（13）日中午時段鐵板區發生火警，饗賓餐旅集團除了對今天用餐受影響的顧客道歉之外，更於傍晚公布了補償方案，未用餐而願意再回訪的人全額款待，若已改到其他品牌用餐，則會加送1千元餐飲邀請券。位於微風信義46樓的今日中午11點20分左右發生火警，起因為店內鐵板區冒煙起火，饗饗團隊初期滅火與疏散民眾。消防隊共計出動消防車17輛、指揮車4輛，還有消防人員61名與救護車到場，最終於11:45撲滅火勢。對此，饗賓餐旅除了道歉，今日傍晚也公布3種補償方案，詳細如下：