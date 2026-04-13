我是廣告 請繼續往下閱讀

貓空纜車今邁入19年！2段停運時段、歲修細節公開

▲纜索在長期承載車廂與旅客的重量下，會因重力自然伸長，因此需要定期進行纜索裁剪、更換等作業。（示意圖／北捷提供）

▲貓纜通車營運至今已 19 年，成為前往貓空品茶、賞夜景主要交通手段。（圖／擷取自台北捷運）

貓空纜車停駛如何上山？替代交通指南大公開

準備前往貓空品茶、賞夜景的旅客請注意！北捷遊憩公司宣布，為維持系統安全與最高服務品質，貓空纜車將於今年 4 月下旬與 6 月中下旬，分別辦理「纜索裁剪」與「年度大修」作業，共有兩段期間貓纜將全面暫停營運，提醒民眾務必避開檢修日期，提早規劃替代行程。北捷遊憩公司表示，貓纜通車營運至今已 19 年，雖然纜索已於 110 年全面更新，但纜索在長期承載車廂與旅客的重量下，會因重力自然伸長。目前負責調節張力的「張緊臺車」位移空間已逼近極限，因此必須依原廠規範，進行第 2 段（轉角二站至貓空站）的纜索裁剪與非破壞檢測，以確保高空運轉的絕對安全。到了6月長達20天的年度停機檢修，則是注重在含驅動大輪軸承、齒輪箱、主馬達等重要設備定期大修及必要系統測試等作業。暫停營運時間：4 月 20 日（週一）至 4 月 24 日（週五）恢復營運日期：4 月 25 日（週六）暫停營運時間：6 月 8 日（週一）至 6 月 28 日（週日）恢復營運日期：6 月 29 日（週一）在貓空纜車暫停營運期間，想上山喝茶、吃土雞、看夜景的遊客別擔心，交通局已備妥大眾運輸配套措施。民眾可至捷運動物園站周邊，多加利用以下替代公車路線轉乘上山：