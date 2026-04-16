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走私炒作 園區變成高機密防賊

▲屏東科技大學野生動物保育研究所副教授陳添喜。（圖／記者李青縈攝）

雜交帶來遺傳疾病 全台唯一獅虎「阿彪」

▲全台唯一異種雜交所誕生的獅虎阿彪。（圖／記者李青縈攝）

豪宅裡的啼聲 來自張大千的長臂猿

▲園區週一及週四休園，開放日提供解說導覽服務，入園皆需導覽人員陪同，無法自由參觀喔。（圖／記者李青縈攝）

屏東科技大學是全台面積最大的大專院校，校園內隱藏一座不平凡的「動物園」—保育類野生動物收容中心，這裡的動物大多數非法培育或走私。屏東科技大學野生動物保育研究所副教授陳添喜直言，「這裡的動物大多都有悲慘的故事」 。陳添喜指出，野生動物的價值常常都是被人為炒作。以養龜為例，其價格曾因為在大陸被納入「脫貧計劃」後一路飆升，成為「只能漲不能跌」的投資標的。然而，隨著市場機制回歸或如新冠肺炎疫情導致封港，市場萎縮，留下的卻是大量的走私查獲壓力。再者，隨著媒體報導曝光、海巡查緝到走私動物發布公告，更是園區繃緊神經的時刻。「我們抓到過幾次」，陳添喜說，照養員曾經大白天活捉竊賊，可能在新聞報導中提到海巡查獲到的動物在哪邊收容，就會有業者來偷竊；更有竊賊偽裝成一般遊客，在白天勘查地形，就為熟悉地形以行竊。收容中心內最受關注的個體之一，是當年因私人農場非法繁殖而生的獅虎「阿彪」。陳添喜表示，獅虎是跨物種雜交的後果，當時一共有3隻，前兩隻出生不久就過世，阿彪已經滿15歲，但因為是跨物種繁殖，仍有遺傳性疾病，脊椎骨跟前腳已經變形，已經有一隻腳跛腳，現在嚴格控制體重。陳添喜說，為了不讓阿彪的髖關節因體重垮掉，現在嚴格控制體重在一百多公斤左右，並且降低活動平台高度，避免其跳躍受傷，一受傷恐怕很難復原。採訪時他也特別提醒，不要太靠近阿彪，避免她受驚跳躍，導致髖關節受傷。陳添喜回憶，台灣有錢人早期封養「奇珍異獸」，更是大量走私外來物種，包含黑熊、馬來熊、長臂猿等；當時藝人張小燕節目「頑皮家族」裏面有紅毛猩猩，也讓外界對動物的關切再提高。他舉例，園區內有兩隻名為「大大」與「千千」的長臂猿，正是國畫大師張大千，因其死後長臂猿被飼養在故居，卻因清晨鳴叫引發鄰居抗議，最終才轉來這裡。「張大千已經過世多久了，但這些動物都還在」，陳添喜感嘆表示，靈長類動物智商高、壽命長，小時候可愛，卻大家卻沒想過牠們怎麼辦。更有動物離開原飼主而絕食，直到飼主來才願意進食，最終透過與其他動物一起飼養，才在培被下恢復正常。目前收容中心由農業部林業及自然保育署撥款支應，並且搭配善心捐款維運。陳添喜說，屏科大由野保所與獸醫系老師義務支援，並聘有專任獸醫師與照養員。 收容中心也開放一般民眾預約導覽，並有志工介紹，然而，考量疾病傳染因素，5歲以下幼兒並不開放入園。