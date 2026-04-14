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民眾黨立委李貞秀爭議連環爆，從上任前的國籍問題，到近期點名新竹市長高虹安涉收錢，甚至被指為助理費案的「吹哨者」，風波不斷延燒；中評會昨（13）日開會後拍板，開除李貞秀的黨籍，其同步喪失立委資格。對此，媒體人鍾年晃「翻譯」李貞秀被開除的真正原因，也讓台北市議員簡舒培驚訝直呼：「李貞秀被民眾黨仙人跳了！」民眾黨中評會副主委陳宥丞昨日會後說明，該案由黨團總召陳清龍具名檢舉並移送調查，經認定李貞秀多次言行已嚴重損害黨譽與內部團結，且屬「連續性違紀」。此外，李貞秀在7日會議中曾明確提出，希望獲得「特定金額」補償，作為辭去不分區立委的條件，經多次勸說仍未改變立場，最終7名委員一致通過除名處分。不過，此一決議也引發外界質疑，鍾年晃提到，很多人看不懂李貞秀被開除的原因，他翻譯一下，因為民眾黨找不到開除李貞秀的理由，但是又覺得非處理不可，最後李女士妥協說：「如果你沒有任何理由要開除我，那至少給我一點補貼吧！」於是民眾黨眾人高呼：「抓到了，妳要錢，我開除妳！」這邏輯，好像進入漩渦裡面，在裡面無限迴旋。相關說法也在網路引發熱議，不少人質疑開除理由牽強，台北市議員簡舒培直呼：「李貞秀被民眾黨仙人跳了！」而民進黨立委蔡其昌也來留言大讚：「你真的看懂！」其他網友也紛紛調侃「秀秀姐被洗臉洗成這樣，期待她要沒完沒了⋯爆點猛料給大家看一下」、「秀秀姐快開直播，我們會抖內」、「哇噻～民眾黨用共產黨的手法處理中配」。