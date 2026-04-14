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民眾黨中評會昨（13）日決議開除李貞秀黨籍，她也同步喪失立委資格，將由學者許忠信遞補；而黨主席黃國昌今（14）日揭露，李貞秀曾希望黨以金錢補償她，才願意辭去立委，消息一出，引發政壇熱議。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元預言，另一齣鬧劇很快就要再次上演了。民眾黨中評會副主委陳宥丞昨日會後說明，該案由黨團總召陳清龍具名檢舉並移送調查，經認定李貞秀多次言行已嚴重損害黨譽與內部團結，且屬「連續性違紀」。此外，李貞秀在7日會議中曾明確提出，希望獲得「特定金額」補償，作為辭去不分區立委的條件，經多次勸說仍未改變立場，最終7名委員一致通過除名處分。葉耀元表示，鬧劇一場結束了，不過這並不代表李貞秀不會找機會開直播或上媒體爆出更多民眾黨的料，也不代表應該停止調查李貞秀是否有資格參選及擔任我國公職人員，更不代表民眾黨有辦法止血已經下降的民意支持。最後，葉耀元更斷言：「我覺得很快另一齣鬧劇就要再次上演了！」