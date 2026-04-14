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命中率不如預期 引發眾人討論

招式致敬花滑動作 眾笑有說服力

8日上市的寶可夢新作《寶可夢冠軍》（《Pokémon Champions》）吸引不少玩家加入，一起當上訓練師和其他玩家熱戰，遊戲也吸引不少人討論，其中寶可夢「魔幻假面喵」的招式命中率明明有90％，卻常常落空，讓一位玩家嫌棄並表示「換我上場」，眾人一看玩家的真實身分居然是日本知名花滑選手，紛紛表示確實可以由他上場。《寶可夢冠軍》推出後，吸引不少熱愛寶可夢對戰的玩家加入，遊戲中強勢角色之一的「魔幻假面喵」，有一招技能「三旋擊」，可在一回合中連續攻擊1到3次，威力隨著攻擊次數增加，不過只要一次沒命中，就會停止攻擊，而魔幻假面喵的三旋擊命中率雖然有90％，但卻經常打空，讓不少玩家質疑招式命中率並沒有這個高。日本知名花式滑冰選手宇野昌磨在26歲退役後，把大量時間投入在他熱愛的遊戲中，《寶可夢冠軍》推出後，他也跟著加入玩家行列，不過他在X發文貼出魔幻假面喵三旋擊招式落空的畫面，並喊「夠了！走開，換我上場」。原來「三旋擊」招式就是致敬花式滑冰的高難度動作「三周半跳」，這對於滑冰選手宇野昌磨來說，根本是家常便飯，他在職業生涯曾完成過多次「三周半跳」，由他說出「換我上場」說服力十足。宇野昌磨曾獲得2015年世界青少年花式滑冰錦標賽個人賽金牌、冬季奧運2銀1銅，更在2022、2023年世界花式滑冰錦標賽男子單人滑完成2連霸。許多網友看到後紛紛留言，「國手的說服力完全不一樣」、「比寶可夢還厲害的人類」、「你的三旋擊命中率是100%」、「寶可夢打不贏，直接讓訓練家上場」、「你這麼厲害的人都這樣說了」、「太有趣了」。記者實際詢問《寶可夢冠軍》玩家，他表示，魔幻假面喵的三旋擊命中率的確存疑，很常打不中。