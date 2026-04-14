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本來不被承認立委身分，但上節目又變成了立委

前民眾黨中配立委李貞秀昨日遭民眾黨中評會決議開除黨籍，事後民眾黨聲明中提及經規勸後李貞秀仍堅持以「獲取金錢」作為辭不分區立委補償。對此，李貞秀今（14）日上《三立》政論節目痛批都是黃國昌在搞。前民眾黨副秘書長許甫狠酸「綠媒開心贏得收視率，但要先釐清是否發通告都受到國台辦指揮！」百萬網紅Cheap則酸，「小草女神成青鳥女神。」李貞秀表示，黨團總召陳清龍後來說要跟黨內溝通，之後整個連假就沒有任何消息，自己認定是答應她做滿第一個會期，沒想到在本月7日要質詢卓榮泰前1個小時，包括黃國昌、周榆修、陳智菡與陳清龍，4個人把她拉到黨團辦公室，要她下台。李貞秀說，自己的底線就是做到8月底，如果連這個都不能忍受，那就堅持2年做好做滿，更表示如果是這樣「現在是誰得利誰買單」，從頭到尾沒有講多少錢，沒想到居然拿這件事情來抹煞人格，說她要錢，說哭哭啼啼要養5個孩子。李貞秀提到，自己孩子都過得很好，甚至還用零用錢幫忙湊媽媽的政治獻金，自己的責任額是120萬，後來有申請展延，現在募到了30萬，如果民眾黨還有良心的話，就把30萬退回給原捐款人。至於拿錢辭立委一事，李貞秀強調，對方主動說「也不能讓你馬上沒有收入，該算的還是會算給你」，自己是從來都沒有講過，只要做滿第一個會期，也不要拿任何一分錢。民眾黨松山信義區市議員許甫表示，聽說綠媒節目的邀約已經滿檔，綠媒開心贏得收視率，但要先釐清是否發通告都受到國台辦指揮，她賺到她一直心心念念的錢。許甫強調，對民眾黨來講，更加證明勇敢內控除錯正本清源，是百分之一萬的正確決定。網紅Cheap臉書發文表示，「小草女神成青鳥女神」，昨天他就預言李貞秀會上三立政論了，果然今天就上了，