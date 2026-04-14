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▲民航局台北國際航空站今天宣布啟用「One ID」智慧旅運服務，日文說明已經改善。（圖／民航局提供）

▲民航局台北航空站主任鄭堅中表示，透過智慧旅運服務，可讓旅客出境時不用頻繁拿出護照，可以刷臉順利通過報到、托運、通關、登機等流程。（圖／記者李青縈攝）

松山機場對日本旅客超兇？近日網路熱議松山機場的人臉辨識系統日文顯示「你給我往上看」（上を見てみろ），其實是民航局3月起測試新的智慧旅運服務，並在今（14）日正式啟用並調整語句成「請看鏡頭」（カメラを見てください）。民航局台北航空站主任鄭堅中表示，讓旅客出境時不用頻繁拿出登機證，可以刷臉順利通過報到、托運、通關、登機等流程。國際民航組織（ICAO）近年積極推動生物辨識系統，而依據台北站做服務品質調查，超過八成五旅客期待自助服務及生物辨識通關。鄭堅中指出，松山機場整體智慧服務整合自助報到、自助行李託運（SBD）、人臉辨識（One ID）及電子閘門（e-Gate）等智慧化設施。鄭堅中說，旅客完成生物辨識註冊後，即可於託運、通關、貴賓室及登機等各環節透過人臉辨識快速通行，有效縮短等候時間；從試行到現在初步推算約減少30%時間，提升整體流程順暢度。未來會觀察成果，把經驗分享給其他機場參考。此計劃自2023年6月啟動規劃，去年招商與建置，整體推動歷時約2年多。目前人臉辨識與各處電子閘門已於本月正式上線，自助行李託運設備也將於測試完成後陸續啟用。鄭堅中說，與廠商簽約約7年，總經費約3億元；按照旅客人數由航空公司分擔。有關註冊方式，鄭堅中表示，旅客可在報到櫃檯或自助報到機辦理報到時，透過讀取護照晶片，將護照照片轉換為識別值並與登機證綁定，完成人臉註冊程序；完成註冊後，直至登機，全程均可透過人臉辨識完成。已透過航空公司APP完成報到之旅客，亦可於管制區入口電子閘門進行註冊。然而，經過測試約有5%的旅客無法透過人臉辨識通過。鄭堅中說，原因包含護照保存不好晶片受損，或是時間久了臉部變化等。對於部分旅客可能擔心的個資問題，他強調，為確保旅客個人資料安全，旅客資訊僅限於搭機流程使用，並於航班起飛後24小時內自動刪除，不作長期保存。