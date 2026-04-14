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《你能吃到媽媽煮的飯的次數》介紹

張慧珍、崔宇植繼《寄生上流》再演母子

南韓動人鉅獻《你能吃到媽媽煮的飯的次數，還剩365次》由《烈火救援》團隊攜手青龍電影獎最佳新人導演金泰泳精心打造，找來《寄生上流》母子檔崔宇植、張慧珍二度合作演家人，電影以「每吃一口媽媽做的飯菜，母親壽命就會減一天」為主軸，母子相依的感人故事，將於母親節當週5月8日（五）在臺上映。《你能吃到媽媽煮的飯的次數，還剩365次》故事講述18歲的河玟（崔宇植 飾）發現只要吃了母親（張慧珍 飾）做的飯菜，眼前就會出現奇怪的數字，而每吃一次就會減一，他以為當那數字變成0的話，媽媽就會離開人世，為了守護母親，河玟開始找盡各種理由拒吃母親做的家常菜。電影將於5月8日（五）在臺上映。《你能吃到媽媽煮的飯的次數，還剩365次》是張慧珍和崔宇植繼《寄生上流》後，再度扮演母子的作品，崔宇植表示在拍攝《寄生上流》時，大部分是以多人畫面為主，他和慧珍前輩當時比較沒有一對一的臺詞和情感交流的場面，但這次有許多兩人對話、交流的部分，真的很開心，「因為這不是我們第一次合作的作品，已經很熟悉彼此了，所以開拍時完全不尷尬，演得很得心應手」。張慧珍就說，電影海報中崔宇植吃飯的模樣，和她的親兒子非常像，「我兒子真的長得跟宇植很像，我很常對宇植演員說，希望我兒子能成為像他那樣的大人，兩人的外型和個性幾乎一模一樣！」張慧珍也說他發現崔宇植的演技比合作《寄生上流》時更成熟、深沉，讓她覺得既開心又羨慕。對於《你能吃到媽媽煮的飯的次數，還剩365次》的看點，崔宇植說這是蘊含溫暖氛圍的作品，希望大家看完本作後，能再次想到自己所愛的人和家人，也希望這能成為一部和觀眾們共享彼此的情緒、提出問題一起成長的電影。