我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市114學年度國中技藝教育學生技藝競賽，今年從5,809名參與技藝教育課程的學生，遴選530名優秀選手參賽，共有165位同學脫穎而出榮獲佳績。獲獎學生將可參加「114學年度高雄區國民中學技藝技能優良學生甄審入學高級中等學校專業群科」並獲得加分。榮獲電機電子職群基本電子應用主題第一名的尹熙瑞同學就讀國中時，初次接觸電子元件，就對複雜的電路與線路一度感到迷惘，經過逐步累積實力勇奪第一名。他說「基本不代表簡單」，唯有紮實打好基礎，才能在關鍵時刻發揮最佳表現，未來也將持續探索電子技術領域，迎接更多挑戰。機械職群鉗工基礎工作主題前鎮國中莊秉燁同學，依據自身興趣與能力毅然選擇機械職群，並立志成為競賽選手，進入國三技藝班後，憑藉穩定的學習態度與努力不懈的精神，此次順利通過選拔、代表學校參賽，最終勇奪第一。榮獲商業與管理職群中英文文書處理主題第一名的鳥松國中邱雯琳同學，自入選正式選手後，即展開密集且規律的訓練計畫；她將打字練習、題目複習與學科準備融入日常生活。她深信「只要付出，就不會太差」，在數週努力與教師悉心指導下，最終榮獲第一名。此外，本次活動手冊亦收錄各職群第一名學生的得獎感言。從同學們的分享中可見，多數學生因興趣投入技藝教育，在一年的學習歷程中持續努力、累積實力，最終於競賽中綻放成果，展現學習價值與自我實現的喜悅。高市府教育局副局長吳文靜典禮中勉勵學生持續精進技藝、勇敢逐夢，表示任何專業技術只要用心學習與累積，皆能成為開創未來的重要基石，期許同學積極參與各項技藝活動，在精進中拓展自我、開創屬於自己的舞台。同時也鼓勵更多教師投入技職教育行列，共同推動多元發展，讓社會重新認識技職教育的價值，讓高雄技職教育持續蓬勃發展、邁向更加光明的未來。