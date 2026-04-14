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▲實力派男星堤真一（右）主演的最新日劇《GIFT》，故事以輪椅橄欖球隊為舞台，有村架純則飾演雜誌記者霧山人香。（圖／X@【公式】TBS4月期日曜劇場『ＧＩＦＴ』⁖✦@gift_tbs）

《GIFT》介紹 堤真一主演、有村架純變身雜誌記者

堤真一介紹 陪朋友面試意外被發掘

日本新劇《GIFT》集結堤真一、山田裕貴、有村架純等豪華卡司登場，故事以輪椅橄欖球隊為舞台，有村架純在劇中挑戰雜誌記者角色，近距離直擊被稱為「殺人球技（Murderball）」的高強度對抗運動，她坦言第一次聽到輪椅猛烈碰撞的聲音就被震撼到不行，「衝擊感真的很強烈」，隨著日本代表隊在2024年巴黎帕運奪金掀起關注，也讓這部作品在開播前就話題滿滿。《GIFT》由堤真一、山田裕貴、有村架純、吉瀨美智子、安田顯、玉森裕太及山口智子等豪華卡司共演，描述一位毒舌孤僻的宇宙物理學者成為一支弱小的球隊的教練， 宣稱要用「宇宙法則」帶領球隊拿下日本第一。隨著日本輪椅橄欖球代表隊在2024年巴黎帕運奪金，讓《GIFT》成為本季最具話題性的作品之一，劇組更請來專業選手監修，力求還原最真實的競速臨場感。影后有村架純在劇中則飾演雜誌記者霧山人香，以旁觀者視角見證選手的成長，她說輪椅橄欖球又被稱為「殺人球技（Murderball）」，輪椅劇烈碰撞的聲音與衝擊感讓她好震撼，「就如劇名《GIFT》，這是一個透過他人給予的言語或行動，察覺到連自己都未曾發覺的心意，進而成長的故事，希望這部劇能成為大家珍惜身邊人的契機，也讓更多人了解輪椅橄欖球的魅力」。《GIFT》劇裡放話要帶領球隊拿第一，主演本人堤真一卻謙虛表示：「這部劇的主角其實是輪椅橄欖球，我希望自己是站在輔助、支持的角度。」他也透露飾演選手的演員們，好幾個月前就開始練習，當他踏入拍攝現場時，感受的球隊氣場非常驚人，還強調故事中障礙與殘疾人運動的隔閡將會消失，每個人的人際關係交織在一起，進而體會到夥伴與家人的重要，希望大家能享受這段關於「羈絆與重生」的故事。不過堤真一也忍不住小小抱怨，他在現場黑板上親手寫了密密麻麻的複雜公式，看完第一集後發現鏡頭所剩無幾，「我寫了超級多數學公式，結果只用了一點點…明明我很努力背下來了！」飾演球隊王牌的山田裕貴則笑說：「我們用了5天拍的比賽場面，也是一下就播完了…所以這類抱怨就別說了吧！」引起全場爆笑。現年61歲的堤真一演出作品豐富，憑藉著精湛演技被譽為「影帝收割機」，但其實他最初志向不在演藝圈，反而因為「陪朋友面試」誤打誤撞踏入業界，成為特技演員，直到參演舞台劇後才開竅，決定專心鑽研表演，從特技演員一路到影帝地位，也被視為日本傳奇人物。繼1999年的《熱血醫生》後，他再度擔綱週日劇場主演，掀起粉絲回憶殺：「睽違27年？看《熱血醫生》時我還是學生，現在連孫子都有了！」《GIFT》首集播出後更是好評不斷，觀眾直呼：「堤真一一本正經胡說八道的知性帥太迷人了！」、「輪椅碰撞聲太真實了，光看著都覺得痛！」、「看起來就像真正的比賽，不像演戲！」《GIFT》LINE TV每週一上架更新。