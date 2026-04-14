迎接51連假到來，宜蘭綠舞國際觀光飯店宣布，再度攜手在地人氣景點「斑比山丘」推出「綠舞 x 斑比山丘 夏日旅遊趣」聯賣住房專案。即日起開放訂房至2026年6月20日，推出雙人與四人房型專案，每人最低2272元起。此次專案串聯綠舞與斑比山丘，住房享有梅花鹿、小小水豚以及迷你驢互動，還贈送斑比山丘的御守及旅行吊牌。
曾經獲「易遊網台灣最美親子飯店大賞」殊榮的宜蘭綠舞國際觀光飯店，再度攜手在地人氣景點「斑比山丘」推出專屬住房專案，宜蘭綠舞提到，購買此專案入住後就先享受日式主題園區，可換上浴衣漫步園區、體驗和菓子與抹茶的日式風情，又或走進擼LALA Sweets，感受撸貓咖啡廳的療癒氛圍，享受雙人下午茶。
亦可前往黑RURU CAFE，在黑白色系空間與笑笑羊陪伴下，體驗別具風格的午茶時光，店內也可選購近期爆紅的杜拜巧克力Q餅。飯店另規劃滑索體驗、手作DIY與大人小孩都喜愛的跳跳床體驗。
「斑比山丘」必玩體驗：與梅花鹿、水豚寶寶、迷你驢互動超療癒
而距離綠舞車程僅約20分鐘的「斑比山丘」，是不少旅客規劃宜蘭行程時的熱門去處。園區內除了可與熱情親人的梅花鹿近距離互動，不到一歲的小小水豚也是最受歡迎的療癒主角，還有招牌大耳、表情討喜的迷你驢。即日起，園區同步推出限定企劃「小小畫家·動物藝廊計畫」，邀請孩子揮灑創意、盡情作畫。
太魯閣晶英新活動 帶旅客造訪布洛灣台地
太魯閣晶英酒店表示，位於花蓮太魯閣國家公園內的布洛灣台地，在暫停開放的兩年期間，展現出令人驚嘆的生態韌性。隨著自然逐步復原，這片蘊含豐富地貌與人文記憶的土地，正迎來重生的關鍵時刻，以此為契機，太魯閣國家公園管理處推動「工作假期」專案，將山林轉化為環境教育場域，而太魯閣晶英酒店隨即主動申請，成為全台首間獲准參與布洛灣養護行動的企業。
即日起至5月30日，太魯閣晶英酒店將於每週六上午推出《布洛灣森域工作坊》，獨家帶領旅人走入尚未對外開放的山林場域，透過專業導覽與復育實作，學習與自然共存的方式。每人費用800元，包含專車接駁與午間餐食。活動採小規模預約制，由太管處志工與飯店團隊共同帶領，讓旅人貼近生態復原現場，觀察自然循環的力量。約130分鐘的實作體驗結束後，再返回飯店餐廳享用精緻午間套餐。
我是廣告 請繼續往下閱讀
「斑比山丘」必玩體驗：與梅花鹿、水豚寶寶、迷你驢互動超療癒
而距離綠舞車程僅約20分鐘的「斑比山丘」，是不少旅客規劃宜蘭行程時的熱門去處。園區內除了可與熱情親人的梅花鹿近距離互動，不到一歲的小小水豚也是最受歡迎的療癒主角，還有招牌大耳、表情討喜的迷你驢。即日起，園區同步推出限定企劃「小小畫家·動物藝廊計畫」，邀請孩子揮灑創意、盡情作畫。
太魯閣晶英酒店表示，位於花蓮太魯閣國家公園內的布洛灣台地，在暫停開放的兩年期間，展現出令人驚嘆的生態韌性。隨著自然逐步復原，這片蘊含豐富地貌與人文記憶的土地，正迎來重生的關鍵時刻，以此為契機，太魯閣國家公園管理處推動「工作假期」專案，將山林轉化為環境教育場域，而太魯閣晶英酒店隨即主動申請，成為全台首間獲准參與布洛灣養護行動的企業。
即日起至5月30日，太魯閣晶英酒店將於每週六上午推出《布洛灣森域工作坊》，獨家帶領旅人走入尚未對外開放的山林場域，透過專業導覽與復育實作，學習與自然共存的方式。每人費用800元，包含專車接駁與午間餐食。活動採小規模預約制，由太管處志工與飯店團隊共同帶領，讓旅人貼近生態復原現場，觀察自然循環的力量。約130分鐘的實作體驗結束後，再返回飯店餐廳享用精緻午間套餐。