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▲台中市議員陳文政表示，民眾只要手機隨便滑一滑，就能刷到台中7期「私人招待所」的廣告。（圖／記者顏幸如攝，2026.04.14）

台中市近來出現不少打著「私人招待所」名義經營的場所，市議員陳文政指出這些場所暗藏春色，用美女坐枱、私密空間等話術攬客，卻未納入管理，讓網友有機會將台中貼上「風化城」的標籤。他批評市府面對新型態營業模式明顯狀況外，不該放任業者遊走法律灰色地帶。國民黨台中市議員陳文政今（14）質詢時指出，在網路隨便搜尋「台中招待所」5個字，就會出現琳琅滿目的廣告，這些私人招待所開在商辦、住宅區，設有包廂、KTV設備、酒類飲料，且有女陪侍，還透過IG、Google公開攬客，早已不是私人聚會這麼簡單，但營業場地的消防設施、登記項目和實際內容是否相符？有無依法納管？都令人憂心。陳文政說，他以前就非常痛恨網友將台中貼上「風化城」標籤，從過去最多的德州撲克餐廳、水煙館、住宅區酒吧、詐騙集團據點，到現在打著私人招待所、美女坐枱私密空間話術來攬客，新型態場所問題一再出現。更諷刺的是，市府和議會附近的七期商辦裡大樓裡面，隨隨便便都找得到這種私人招待所，市府卻視而不見。陳文政強調，他不是要指控特定店家違法，而是要提醒市府，這種公開存在、公開攬客的現象早已不是秘密，不能因為掛上「私人招待所」的名稱，就放任業者遊走法律灰色地帶。甚至要求民眾自己檢舉、檢舉了還是不查，導致台中負面新聞層出不窮。他問，究竟是業者施壓，還是市府認為多一事不如少一事？陳文政要求市府主動盤點、清查，釐清是否涉及違規營業、公安風險與稅負逃漏問題，不能等到發生治安事件、消費糾紛甚至公安事故才來追究責任。他強調業者若要經營，就應依法登記、納管、安檢、繳稅，這才是對守法業者最基本的公平。經發局長張峯源表示，依照場地、設備及服務內容判斷，這類場所應屬八大行業範疇，應以特種行業自治條例納入管理。地稅局長沈政安也回應，若有提供KTV設備，並以包廂費、低消、包場費、茶資等名目對外收費，確實可能涉及娛樂稅，將依法查核。