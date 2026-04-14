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金融股獲利報喜。中信金今（14）日公告3月自結財報，整體金控單月稅後純益達75.77億元，第一季合併稅後純益一舉衝上231.04億元，寫下歷年同期新高，每股稅後純益（EPS）1.18元。中信金子公司中信銀行，受惠於存放款業務穩健擴張與財富管理動能強勁爆發，單月稅後純益66.67億元，第一季稅後純益165.86億元。中信金指出，除了淨利差持續擴大的優勢外，包含放款、財管業務以及信用卡的刷卡消費金額，全面繳出雙位數成長的傲人成績，帶動銀行整體獲利較去年同期大幅增長23%，刷新同期的新高。子公司台灣人壽3月受美伊戰爭爆發影響，面臨全球股市驟跌、債券殖利率大幅飆升等衝擊，在金融資產價格劇烈波動下，單月稅後純益收斂至5.45億元。不過，台灣人壽第一季稅後純益達77.52億元，獲利來源主要為債券及基金評價利益、過往累積之合約服務邊際（CSM）攤銷，以及投資型保單改採國際財務報導準則第15號重新衡量所致。台灣人壽累計第一季新契約保費高達343億元，較去年同期年增142%。