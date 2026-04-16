我是廣告 請繼續往下閱讀

澎湖國際海上花火節將在5月4日至8月25日登場，立榮航空與長汎假期聯手推出澎湖特色行程，跳脫傳統本島遊程，帶領旅客前往東北海小島，開箱目斗嶼、虎井嶼等澎湖秘境，並結合與熱門IP《七龍珠Z》聯名遊程，每人14,999 元。除了團體行程外，「機+酒」優惠組合三天兩夜最低只要3,846元起。長汎假期鎖定年輕族群最愛的社群打卡熱點，推出3天團體行程；行程前往澎湖最北端的無人島「目斗嶼」，欣賞黑白相間的燈塔跟清澈的果凍海；接著登上曾入選全球十大秘密島嶼的「虎井嶼」，近距離感受離島慢步調與壯闊海景。此外，旅客可以在有「台版馬爾地夫」之稱的澎澎灘體驗SUP立槳活動，沿途欣賞玄武岩地形與海蝕景觀。餐食部分特別安排西嶼人氣小吃外垵炸粿，讓旅客在跳島行程中同步品味在地海味。團體遊每人14,999 元起，立即享受金獎等級的全包式假期。另外，澎湖全島設置《七龍珠Z》大型主題公仔與打卡點，並且悟空、神龍等經典角色將躍上夜空，結合震撼視覺的主題煙火與無人機秀，點亮整個澎湖灣。長汎假期此次也規劃了花火觀賞體驗，帶旅客卡位最震撼的觀賞視角。針對想自由行旅客，「立榮假期」官網提供澎湖「機+酒」組合，台北、台中、嘉義、台南、高雄皆可出發，三天兩夜最低只要3,846元起，也同步推出官網限定折扣，結帳時輸入折扣碼「PENJOY26」，即可立享單筆訂單95折優惠，限量200組。