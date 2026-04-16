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大胃女王來台灣也撐不住！安潔拉被認出粉絲狂餵食

▲日本大胃女王安潔拉這次還嘗試在台灣騎機車。（圖／IG@angela_satou）

請客台灣人找到了！安潔拉約定下次換她請客

▲安潔拉在離開台灣前夕，奇蹟似地找到了請客的父子檔。（圖／FB@angela_satou）

日本超人氣大胃女王安潔拉佐藤（Angela 佐藤）4 月初飛來台灣一邊工作一邊觀光，結果遇上台灣人「阿嬤魂」爆發！今（15）日晚間安潔拉發文表示，這次來台灣「常常被免費加菜」，就連自己身為大胃王都快撐不住了，讓她忍不住驚呼：「太可怕了！台灣！」日本大胃女王安潔拉佐藤近期來台灣展開長達 9 天的旅程。在 4 月 6 日時，安潔拉在吃到飽餐廳被台灣粉絲偷偷結帳請客，自此台灣人的「阿嬤魂」就開始爆發。安潔拉到哪裡用餐，都會遇到店家幫忙加菜，或是其他客人幫忙點菜請客，走在路上被認出來也會收到點心。這讓安潔拉驚訝表示：「自從那篇『被請客』的貼文發布之後，我就變成被瘋狂餵食的狀態，連我這個大胃王都差點撐不住……太誇張了！這到底是 SNS 的影響，還是台灣人 DNA 裡的『阿嬤魂』爆發了呢？太可怕了！台灣！」此外，安潔拉也透露，自從上次發文提到自己被台灣人默默搶先結帳請客後，在離開台灣前夕，終於奇蹟似地找到了當時請客的人：「原來請客的是一對父子，是兒子先認出我來的！而且爸爸其實一直都有在關注我、支持我。」父子倆也與安潔拉相見歡合照，同時解釋當時因為不想打擾安潔拉私下用餐，所以才選擇默默幫忙把帳單結清就離開了。對此，安潔拉表示，自己其實是完全可以接受被搭話的類型，相當歡迎粉絲向她打招呼：「這次因為時間關係，沒辦法請他們吃飯，所以我把從北海道帶來的伴手禮送給他們當作心意。」最後安潔拉也預告，自己將在 5 月份再度來台灣，並約定好下一次換她請這對父子吃飯。這段日本大胃女王來台灣被瘋狂餵食的遭遇曝光後，也讓大批台灣網友笑稱：「台灣人真的很怕人吃不飽」、「台灣人真的都有著阿嬤魂」、「台灣人就是怕別人吃不飽，尤其是長輩會一直問說吃飽沒」、「有一種餓叫做台灣人覺得妳餓」、「台灣阿嬤很恐怖的」。