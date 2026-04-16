氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，北台灣昨（15日）晚至今（16日）晨受雲系影響出現降雨，其他地區仍維持多雲到晴且偏熱。未來幾天微弱鋒面持續在北部海面活動，北部與東半部偶有短暫降雨機率，氣溫略有波動。周末後乾空氣南下，各地轉為晴朗穩定，白天偏熱但日夜溫差擴大，天氣逐步回穩。

我是廣告 請繼續往下閱讀
鋒面帶來降雨！北台灣轉涼　南部一樣飆35度

吳德榮指出，昨（15）日各地高溫約在32至34度之間。昨晚至今（16）日清晨，北台灣有雲系通過，伴隨降水回波並帶來明顯降雨；截至清晨5時02分，各地平地最低氣溫落在19至21度之間。

根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬，今（16）日白天起，微弱鋒面在北部海面附近徘徊，各地多為多雲時晴天氣。北台灣偶爾受到鋒面邊緣影響，可能出現局部短暫降雨，氣溫略微下降；其他地區則仍維持偏暖偏熱。

今日各地氣溫預測為：北部20至31度、中部21至33度、南部21至35度、東部19至34度。

▲北台灣偶爾受到鋒面邊緣影響，可能出現局部短暫降雨，氣溫略微下降；其他地區則仍維持偏暖偏熱。（圖／中央氣象署）
▲北台灣偶爾受到鋒面邊緣影響，可能出現局部短暫降雨，氣溫略微下降；其他地區則仍維持偏暖偏熱。（圖／中央氣象署）
鋒面又來了！周六降雨範圍擴大　周日乾空氣拯救變晴朗

明（17）日下午至周六（18日）將有另一道微弱鋒面掠過，明日下午起北台灣轉為多雲，東北部有局部短暫降雨機率；周六降雨範圍擴大，北部與東半部都有降雨可能。明日白天仍感悶熱，周六北台灣略轉涼，但南部仍維持偏熱。

進入周日至下周二（19至21日），隨著鋒面通過後乾空氣南下，各地天氣轉為晴朗穩定，白天氣溫回升偏高，但日夜溫差明顯，花東地區仍有零星降雨機率。

▲天氣呈現鋒面反覆影響型態，下周中期水氣再增，午後陣雨機率提高，後段還有較強鋒面接近。（圖／中央氣象署）
▲天氣呈現鋒面反覆影響型態，下周中期水氣再增，午後陣雨機率提高，後段還有較強鋒面接近。（圖／中央氣象署）
下周三降雨機率增！較強鋒面準備報到　辛樂克颱風持續減弱

下周三、四（22、23日）水氣再度增加，大氣環境轉趨不穩，各地多雲時晴，山區午後及東半部有局部陣雨機率，白天仍偏熱。下周五、六（24、25日）則有較強鋒面影響，天氣將再出現變化，後續仍需持續觀察。

另外，中央氣象署16日凌晨2時資料顯示，第4號強烈颱風「辛樂克」目前位於關島北方海面，持續朝北北西轉北方向移動。預測未來將在日本南方海面出現大迴轉，並受到西風風切影響，結構逐漸被破壞、強度持續減弱，對台灣與日本均不會造成威脅。

相關新聞

4/16天氣預報》要變天了！明起鋒面雨掃全台　「下最大」時間出爐

天氣越來越差！周五、周六鋒面通過「全台有雨」　這天才放晴

4/15~4/21天氣》連2波鋒面殺到！周五周六最濕涼　降雨熱區一次看

好天氣要變了！氣象署：明2波鋒面、東北季風接力　這2天全台有雨

賴禹妡編輯記者

從事新聞領域已有6年資歷，曾在《三立新聞網》任職2年，累積豐富的新聞採編經驗，現任職於《NOWNEWS》約4年，曾深入娛樂組與網搜組，掌握娛樂動態與網路熱門話題，目前在家庭消費中心擔任編輯，主要負責生活、旅遊、...