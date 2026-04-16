氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，北台灣昨（15日）晚至今（16日）晨受雲系影響出現降雨，其他地區仍維持多雲到晴且偏熱。未來幾天微弱鋒面持續在北部海面活動，北部與東半部偶有短暫降雨機率，氣溫略有波動。周末後乾空氣南下，各地轉為晴朗穩定，白天偏熱但日夜溫差擴大，天氣逐步回穩。
鋒面帶來降雨！北台灣轉涼 南部一樣飆35度
吳德榮指出，昨（15）日各地高溫約在32至34度之間。昨晚至今（16）日清晨，北台灣有雲系通過，伴隨降水回波並帶來明顯降雨；截至清晨5時02分，各地平地最低氣溫落在19至21度之間。
根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬，今（16）日白天起，微弱鋒面在北部海面附近徘徊，各地多為多雲時晴天氣。北台灣偶爾受到鋒面邊緣影響，可能出現局部短暫降雨，氣溫略微下降；其他地區則仍維持偏暖偏熱。
今日各地氣溫預測為：北部20至31度、中部21至33度、南部21至35度、東部19至34度。
鋒面又來了！周六降雨範圍擴大 周日乾空氣拯救變晴朗
明（17）日下午至周六（18日）將有另一道微弱鋒面掠過，明日下午起北台灣轉為多雲，東北部有局部短暫降雨機率；周六降雨範圍擴大，北部與東半部都有降雨可能。明日白天仍感悶熱，周六北台灣略轉涼，但南部仍維持偏熱。
進入周日至下周二（19至21日），隨著鋒面通過後乾空氣南下，各地天氣轉為晴朗穩定，白天氣溫回升偏高，但日夜溫差明顯，花東地區仍有零星降雨機率。
下周三降雨機率增！較強鋒面準備報到 辛樂克颱風持續減弱
下周三、四（22、23日）水氣再度增加，大氣環境轉趨不穩，各地多雲時晴，山區午後及東半部有局部陣雨機率，白天仍偏熱。下周五、六（24、25日）則有較強鋒面影響，天氣將再出現變化，後續仍需持續觀察。
另外，中央氣象署16日凌晨2時資料顯示，第4號強烈颱風「辛樂克」目前位於關島北方海面，持續朝北北西轉北方向移動。預測未來將在日本南方海面出現大迴轉，並受到西風風切影響，結構逐漸被破壞、強度持續減弱，對台灣與日本均不會造成威脅。
我是廣告 請繼續往下閱讀
吳德榮指出，昨（15）日各地高溫約在32至34度之間。昨晚至今（16）日清晨，北台灣有雲系通過，伴隨降水回波並帶來明顯降雨；截至清晨5時02分，各地平地最低氣溫落在19至21度之間。
根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬，今（16）日白天起，微弱鋒面在北部海面附近徘徊，各地多為多雲時晴天氣。北台灣偶爾受到鋒面邊緣影響，可能出現局部短暫降雨，氣溫略微下降；其他地區則仍維持偏暖偏熱。
今日各地氣溫預測為：北部20至31度、中部21至33度、南部21至35度、東部19至34度。
明（17）日下午至周六（18日）將有另一道微弱鋒面掠過，明日下午起北台灣轉為多雲，東北部有局部短暫降雨機率；周六降雨範圍擴大，北部與東半部都有降雨可能。明日白天仍感悶熱，周六北台灣略轉涼，但南部仍維持偏熱。
進入周日至下周二（19至21日），隨著鋒面通過後乾空氣南下，各地天氣轉為晴朗穩定，白天氣溫回升偏高，但日夜溫差明顯，花東地區仍有零星降雨機率。
下周三、四（22、23日）水氣再度增加，大氣環境轉趨不穩，各地多雲時晴，山區午後及東半部有局部陣雨機率，白天仍偏熱。下周五、六（24、25日）則有較強鋒面影響，天氣將再出現變化，後續仍需持續觀察。
另外，中央氣象署16日凌晨2時資料顯示，第4號強烈颱風「辛樂克」目前位於關島北方海面，持續朝北北西轉北方向移動。預測未來將在日本南方海面出現大迴轉，並受到西風風切影響，結構逐漸被破壞、強度持續減弱，對台灣與日本均不會造成威脅。