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▲馬伊琍（右）、文章（左）2019年宣布離婚，男方淡出演藝圈轉戰餐飲業爆紅。（圖／翻攝自微博）

文章淡出演藝圈轉戰餐飲 親自參與店內營運

麵館爆紅人潮擠爆 黃牛代排價格飆高

話題與爭議持續延燒 「週一見」也成熱議

中國男星文章，過去憑藉《失戀33天》等多部戲劇作品累積高人氣，卻在事業巔峰時爆出在妻子馬伊琍懷孕期間，與同劇女星姚笛發展不正當關係引發外界譁然，即便馬伊琍最終選擇原諒，2人仍於2019年離婚，文章也因此身敗名裂沉寂多時。近日文章傳出轉戰餐飲業，在上海開店當麵店老闆，憑藉他的明星效益，客人不僅到店排隊3小時還不一定吃得到，黃牛代排價格更是高達500人民幣（約2350元新台幣）。2008年文章與馬伊琍結婚，原本被視為演藝圈模範夫妻，2014年卻爆出與姚笛發展不正當關係，雖然當時馬伊琍選擇原諒，但2人仍難敵現實壓力，最終在2019年正式離婚，這段風波也讓文章演藝事業陷入長期低潮。歷經輿論衝擊後，文章逐漸淡出螢光幕，鮮少出現在主流影視作品中，近年他選擇轉換跑道進軍餐飲產業，在上海開設主打家鄉風味的陝西麵館，據悉他不僅掛名經營，更親自參與店內營運，從備料到服務都親力親為，試圖透過踏實經營重新建立外界對他的觀感，這樣的轉型路線也讓不少人開始關注他的「第二人生」。沒想到這間麵館開業後迅速累積高人氣，每日門口都湧現排隊人潮，等候時間動輒數小時。有網友分享實際經驗指出，店家早上9點開始發放中午用餐號碼牌，下午5點則發放晚餐時段，但即使提早排隊，仍可能苦等到下午仍無法入場。排隊盛況甚至讓周邊交通與店面動線一度受到影響，人氣之高遠超一般餐飲店水準。隨著排隊難度提高，市場上甚至出現「代排」服務，有黃牛開出高達500人民幣的價格幫忙卡位，顯示這股熱潮已延伸至灰色市場。有消費者透露，即便花費200人民幣（約940元台幣）取得入場機會，進店後仍可能面臨熱門品項售罄的情況。店家也為了控管供應量，祭出限購措施，例如每桌僅能點購特定數量的招牌料理，讓不少顧客直呼「吃一碗麵難度超高」。此外，店家每週一固定公休的安排，也意外引發網友聯想當年週刊要爆料文章出軌前發文「週一見」的事件，甚至出現「乾脆週一不營業」的戲謔說法，對此店方則回應僅是一般餐飲業常見的休息日安排，並無特別含義。