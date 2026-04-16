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知名「惡房東」張淑晶設下租約陷阱坑殺上百名房客，遭詐欺罪、誣告罪判刑16年5個月定讞，2021年10月入獄，不過她聲請再審，主張部份合約無從確認筆跡是誰寫的；高等法院今日從桃園女子監獄提訊張淑晶出庭，大部分時間她交給委任律師陳述，但快要開完庭的時候，她忍不住問法官何時可以調卷？律師趕緊制止「妳話真的很多」、「尊重法官好不好」。張淑晶過往開庭不論告人或被告，其實很少請律師，有鑑於自身的「豐富經驗」，她會自行提出相關法律主張，不過今日開庭法官詢問意見時，她都由律師代為發言。張淑晶的律師表示，因為租約分散在各地檢署，之前有些契約沒有閱到卷，無法從歷審判決看出契約書記載情形，需要請法院調閱全部卷宗，以確認租約上的筆跡是承租人或出租人寫的。檢方表示再審無理由，請法院駁回。這次開庭只花10分鐘，庭末張淑晶仍忍不住講話，問法官什麼時候可以調卷，律師馬上要她少說話，還吐槽她「要尊重法官」、「妳話真的很多，尊重法官好不好，法官很辛苦好不好！」