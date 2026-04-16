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丹丹漢堡又少一間！文慈店 4 月底結束營業

▲丹丹漢堡高雄文慈店昨（15）日發布結束營業公告，最後一天營業時間為4月30日。（圖／丹丹漢堡文慈店）

丹丹漢堡連關好幾間！老店撐不住原因很雷同

▲丹丹漢堡被稱作「速食南霸天」，店內品項多元又充滿台味，是許多在地人、觀光客愛吃的美味。（圖／民眾提供）

台灣「速食南霸天」丹丹漢堡門市又要少一間！高雄文慈店昨（15）日晚間宣布將在 4 月 30 日結束營業。由於該店平時生意極佳，歇業消息讓大批在地人震驚直呼：「怎麼會這樣？」對此，店家解釋結束營業原因為。回顧從 2025 年開始，陸續已有幾間丹丹漢堡門市歇業，其中包含擁有 40 年歷史的港和店，同樣因為找不到接班人而忍痛停業。丹丹漢堡高雄文慈店昨（15）日發布結束營業公告，由衷感謝每一位支持的顧客。公告中寫道：「文慈店將營業至 2026 年 4 月 30 日，感謝您們多年來的支持」，並呼籲未來請繼續到鄰近的門市消費。由於文慈店距離左營高鐵站很近，平時生意相當好，除了在地人之外，也有許多遊客會特地前往購買。該店在 Google 評論上累積了 3 千多則評論，並維持 4.2 顆星的高評價。許多顧客大讚，雖然排隊人潮眾多，但店員效率極佳且服務態度良好。因此，歇業消息曝光後，讓大批在地人感到相當不捨，紛紛留言：「上班路線必買的優良店家」、「生意不錯呀～希望後續有人來接」、「太突然了吧」、「離左營高鐵最近的一家，那以後要去哪裡買呀」。至於為何生意極佳卻還是選擇結束營業？丹丹漢堡高雄文慈店親自回應：「謝謝關心，店長個人生涯規劃。」事實上，在 2025 年就有好幾間丹丹漢堡相繼停業。首先是 8 月底的 40 年老店港和店，到了 11 月底則是擁有 35 年歷史的大社店。這兩間店同樣都是生意極好的知名門市。這兩間老店停業的原因十分雷同，皆是因為老闆年事已高、希望退休，卻找不到合適的接班人，最終才選擇結束營業。據悉，大社店原址隨後已被便當店接手，期盼能承接起該店面過去累積的超高人氣。