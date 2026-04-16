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▲「蔡明亮藝術空間」首次曝光，裡面珍藏蔡明亮電影海報、畫作和電影院等。（圖／攝影吳翊緁攝）

▲林志玲提到好的空調會是媽媽育兒的最佳「情緒控管機」。（圖／攝影吳翊緁攝）

跨界合體名導蔡明亮定義「空氣美學」

林志玲今（16）日以代言人身分，亮麗出席三菱重工空調記者會，林志玲在現場與國際名導蔡明亮同台對談，同時也分享，在家中的育兒生活，談起寶貝兒子，她說4歲的小朋友現在對於環境十分敏感，如果室內空氣悶熱或溫度不舒服，孩子就比較容易感到煩躁，也會變得難以專心。反之，若處在空氣流動順暢、溫度穩定的環境中，孩子會比較自在，更容易進入自己的節奏。對居家空氣格外要求的她溫柔表示：「好的空氣其實是一種很日常，但很重要的照顧。」林志玲坦言，過去大家常會忽略無形的空氣，但它其實與人的「情緒狀態」息息相關。她嚮往能讓人真正放鬆的環境，並表示：「當空氣是舒適、乾淨、讓人放鬆的時候，就會發現整個人的心也會慢慢安定下來，生活節奏也變得比較從容。」 她強調，空氣就像是一種看不見的陪伴，不需要特別注意，卻能在每一刻影響我們的感受，是構成生活質感不可或缺的關鍵元素。活動的另一大亮點，是上洋產業攜手品牌打造精品級的「空氣美學事務所」，並首度曝光了與國際名導蔡明亮跨界合作的「蔡明亮藝術空間」。作品長期關注「時間、空間與感知」的蔡明亮導演，在現場以創作者視角分享，空調不僅在保存與展示藝術作品上扮演關鍵角色，對藝術空間而言，更像是一件「看不見的藝術品」，在無形之中形塑了整體環境的情緒與敘事。蔡明亮感性地說，美術館不只是陳列擺飾作品的地方，更像是一個讓人慢下來的空間，而空氣在其中決定了這個「慢」是否得以成立。「觀眾進入空間時，也許不會意識到空氣的存在，但那種安靜、穩定、得以停留的感覺，其實正是由空氣所支撐。」