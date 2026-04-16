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國立政治大學傳播學院玉山學者、同時是享譽國際的傳播學者李金銓辭世，政大傳播學院今（16）日在臉書發文悼念，並表示今聞噩耗，全院師生同感哀痛與不捨，謹致上最深切之哀悼與敬意，並向其家人致以誠摯慰問。政大傳播學院今日在臉書發文提到「李金銓教授辭世，傳播學界痛失巨擘」的消息。政大傳播學院提到，李金銓教授為國立政治大學新聞學系第29屆傑出系友，同時是享譽國際之傳播學者。長年任教於 University of Minnesota（明尼蘇達大學），並曾擔任社會與媒介中心主任。李金銓長年深耕政治傳播與中國媒體研究領域，政大傳播學院提到，教授的學術成就卓著，享譽國際，對全球傳播研究發展具有深遠影響。其治學嚴謹、視野宏闊，兼具深刻人文關懷，不僅拓展學術研究疆界，啟發無數後進。李金銓在擔任傳播學院玉山學者期間持續投入教學與學術交流工作，對於推動國際化發展及提升整體研究能量貢獻卓著。傳播學院提到民國110年設立「國立政治大學傳播學院李金銓教授國際獎學金」，鼓勵學生拓展國際移動經驗、開闊全球視野。其深厚學養與謙沖溫厚之風範，深受師生敬重與愛戴。「今聞噩耗，全院師生同感哀痛與不捨，謹致上最深切之哀悼與敬意，並向其家人致以誠摯慰問。李教授風範長存，典範永誌。」李金銓治傳播學，早年於社會學和政治學的交叉地帶探索，專長包括傳播理論、國際傳播、媒介社會學、傳播政治經濟學。因從台灣到美國留學，深感國際傳播研究議題之重要性，長時間耕耘相關領域，是1980年代最早參與「國際資訊新秩序」辯論的學者之一。李金銓致力研究國際傳播、媒介變化與社會轉型，以及近現代新聞史。在學術生涯中共發表100多篇英文論文，書作包括Global Media Spectacle: News War over Hong Kong (2002), Chinese Media, Global Contexts (2003), Communication, Public Opinion, and Globalization in Urban China（2013），Internationalizing “International Communication” (2015)。中文代表作有《國際傳播國際化》（2022）、《新聞自由的靈魂》（2022）、《傳播縱橫：歷史脈絡與全球視野》（2019）、《超越西方霸權：傳媒與「文化中國」的現代性》（2004）、《文人論政：民國知識分子與報刊》（2008）、《報人報國：中國新聞史的另一種讀法》（2013）、《傳播縱橫：歷史脈絡與全球視野》（2018）等。