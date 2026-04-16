桃園市垃圾費「隨袋徵收」政策目前已經涵蓋機關、學校、市場，一般家庭仍是隨水費徵收垃圾清除處理費，但許多桃園市民也擔憂，未來得買專用垃圾袋又是一筆額外支出。對此，桃園市副市長蘇俊賓近期也發出長文澄清解釋，公布「關鍵數據」，直言若使用專用垃圾袋，反倒能讓一家四口年省1千多元。
桃園垃圾費「隨袋徵收」上路4個月！試辦最新成效曝光
桃園市垃圾費「隨袋徵收」自2026年1月1日起實施，但適用對象僅政府機關、公立學校、公有市場攤商，這些單位必續購買桃園市專用垃圾袋才能丟垃圾，但相對地也被取消水費中「垃圾處理費」。試行4個月之後，桃園市垃圾量累積減少了4058公噸。
垃圾費「隨袋徵收」比垃圾處理費更便宜？副市長公布關鍵數據
近期有桃園市議員質疑，若未來市垃圾費隨袋徵收政策擴及到一般家庭之後，市民得額外購買專用垃圾袋，這又是一筆額外支出，恐對一般家庭造成負擔。
對此，桃園市副市長蘇俊賓在臉書上發文澄清，直言：「垃圾費隨袋徵收反而會讓一般家庭負擔更低」，隨後提出數據佐證，目前桃園市一般家庭還是隨水徵收，看水費單就能知道每度水都會收3.7元垃圾處理費，若以一家四口計算，平均一年需繳交約 1577 元至1748 元垃圾處理費。
但同樣情況在雙北市，一家四口購買專用垃圾袋的支出，每年大約在300到500元，且垃圾袋從3公升到120公升有不同價格，價格3公升一個1.05元開始，依據容量有對應的價格，每個家庭可以選擇自己的週期和適合的大小。
蘇俊賓也表示：「在正常的水量使用下的家庭，省下來的水費中的垃圾費，絕對比買垃圾袋的錢還多，除非，你是從來沒有繳交水費，而製造大量垃圾的情況」。
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桃園市垃圾費「隨袋徵收」自2026年1月1日起實施，但適用對象僅政府機關、公立學校、公有市場攤商，這些單位必續購買桃園市專用垃圾袋才能丟垃圾，但相對地也被取消水費中「垃圾處理費」。試行4個月之後，桃園市垃圾量累積減少了4058公噸。
近期有桃園市議員質疑，若未來市垃圾費隨袋徵收政策擴及到一般家庭之後，市民得額外購買專用垃圾袋，這又是一筆額外支出，恐對一般家庭造成負擔。
對此，桃園市副市長蘇俊賓在臉書上發文澄清，直言：「垃圾費隨袋徵收反而會讓一般家庭負擔更低」，隨後提出數據佐證，目前桃園市一般家庭還是隨水徵收，看水費單就能知道每度水都會收3.7元垃圾處理費，若以一家四口計算，平均一年需繳交約 1577 元至1748 元垃圾處理費。
蘇俊賓也表示：「在正常的水量使用下的家庭，省下來的水費中的垃圾費，絕對比買垃圾袋的錢還多，除非，你是從來沒有繳交水費，而製造大量垃圾的情況」。