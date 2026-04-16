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余苑綺癌逝 余祥銓鬆口二姊3遺願

▲余祥銓（如圖）經歷余苑綺離世的打擊，整個人變得更加成熟，更肩負起照顧一家人的責任。（圖／余祥銓Ken FB）

余苑綺生前託付難完成 余祥銓自責：我無能為力

余天、李亞萍的二女兒余苑綺2022年因直腸癌病逝，余祥銓近日登上薔薔（林嘉凌）的Podcast節目《薔栗膠》，談及二姊生前的託付，包括把爸媽照顧好、顧好家人、以及不要跟媽媽吵架。然而，余祥銓無奈已經許久未見到余苑綺的2個家人，讓他自責說：「我覺得蠻對不起她。」讓人聽了鼻酸。余祥銓經歷余苑綺離世的打擊，整個人變得更加成熟，更肩負起照顧一家人的責任。被問到二姊生前有交代什麼遺願？余祥銓透露余苑綺只跟他講3件事，除了把爸媽照顧好，還拜託他幫忙看一下2個家人，以及不要跟媽媽吵架。然而余祥銓感嘆，家人現在跟著余苑綺的老公Gary，雙方已經許久未見面，「這個我沒有幫她做到，我覺得蠻對不起她，但也很無力，我不知道該怎麼辦？難不成要去搶嗎？」言語中流露出滿滿無奈，但也相信二姊在天上一定能想辦法讓他們再相遇，薔薔則認為這種事真的無能為力，安慰說：「你已經做得很不錯了！」李亞萍日前傳出出現失智症前兆，余祥銓透露先前去檢查相關數值都正常，但他和老婆柔柔都覺得不對勁，因此希望媽媽去醫院做更詳細的健康檢查，直呼：「熟的醫院她會去控制醫生，一直說我很好。」