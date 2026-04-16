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▲Vata（如圖）與池睿恩是透過韓國教會友人相識，進而相戀。（圖／翻攝自Vata IG@vata_500）

透過出演人氣綜藝《Running Man》而打開知名度的女星池睿恩，本月13日認愛韓國知名編舞家Vata，然而戀情才曝光不久，就爆出男方為了跟池睿恩交往，甩了交往6年的女朋友直接無縫接軌，為此男方經紀公司緊急出面回應，表示一切都是不實謠言。Vata是在韓國演藝圈相當有名的舞者、編舞師，過去曾為BLACKPINK成員Jennie編舞，年初也才跟她一起來到台灣站上金唱片舞台。他和池睿恩同樣都是1994年出生，兩人最初在教會認識，接著漸漸從同事關係發展為好友，近期才決定更近一步發展成戀人。然而戀情曝光後不到一週，Vata馬上就被爆出「無縫接軌」風波，韓網流傳他甩了交往6年的女友後，馬上「無縫接軌」跟池睿恩交往，對此，Vata所屬公司火速出面澄清，強調並不存在所謂6年戀情，且他最近一次分手已是3年前，相關傳聞皆屬不實消息，並警告將對惡意散播者採取法律行動。除了爭議外，這段戀情也因為早就被「神預言」增添了話題，有網友挖出早在2025年7月，就曾有人在社群發文指出Vata單戀池睿恩，甚至提及兩人在教會互動頻繁，更巧的是，貼文中還提到池睿恩與《Running Man》成員池錫辰組成的「忠州池氏」推出新歌時，其背後編舞師就是Vata，種種細節如今一一被證實，讓網友直呼「太準」。