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2026中台灣燈會再傳國際獲獎捷報！由台中市政府民政局精心打造的「幸福祈願村」燈區，憑藉融合傳統信仰、地方文化與當代美學的策展理念，在全球極具影響力的「2026美國謬思設計及創意大獎（MUSE Design Awards）」中脫穎而出，一舉斬獲2金3銀共五項殊榮，向世界展現台中深厚的文化底蘊與創新設計實力。民政局長吳世瑋表示，此次獲獎不僅是對市府團隊與在地宮廟合作的高度肯定，更彰顯了台中作為文化創意城市的獨特魅力。他指出，「幸福祈願村」以「包容」為核心精神，勾勒「豐碩之地」的城市願景，成功串聯台中「山、海、屯、城」四大區域指標宮廟，打造出具備沉浸式體驗的燈光藝術，展現多元共融的城市形象。在獲獎項目中，「光環境燈組」巧妙轉化屯區香米、海線生態、山城鮮果及城區創意能量等意象，透過柔和且層次豐富的燈光語彙，構築出一幅溫暖的城市光景，成功摘下「概念設計類」金獎。此外，宮廟主題燈組亦表現亮眼。大里七將軍廟「忠義護鄉土」燈組，以Q版七將軍爺造型結合精湛燈藝，生動詮釋守護鄉里的忠義精神，榮獲「照明設計類」金獎，讓在地傳統信仰成功躍上國際舞台。在銀獎部分，豐原慈濟宮「媽祖童樂園」燈組將莊嚴信仰與童趣元素結合，營造出溫馨的祈福氛圍；南屯萬和宮「龍馬呈祥慶元宵」則以神獸意象傳遞和平寓意，展現古典優雅氣息，雙雙獲得「概念設計類」銀獎。另梧棲永天宮「永天光耀」燈組則融合媽祖信仰與海線鴨母寮文化，憑藉鮮明的藝術感染力奪得「活動藝術類」銀獎。民政局強調，此次獲獎是台中城市文化力與設計力的最佳證明。未來市府將持續深耕地方特色，透過創意策展將宗教文化與市民生活緊密連結，讓台中文化在國際舞台上持續綻放光芒。