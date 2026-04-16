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▲ARKis團員雁凱（如圖）把自己打理得很好，是成員們之間公認的精緻男。（圖／踢帕娛樂提供）

▲ARKis李定（如圖）被團員爆料，平常非常隨性不怎麼打扮，但是素顏也帥氣。（圖／踢帕娛樂提供）

人氣男團ARKis慶祝成軍一年半，性感尺度大解放，將於明（17）日推出全新單曲〈想你了The Scent of You〉，8名成員們在MV中挑戰「全體濕身」上陣，白襯衫下若隱若現的肌肉線條，變身行走費洛蒙。除了視覺吸睛，ARKis更要在5月9日挑戰在北流Legacy TERA舉辦首場專場演出，邀請粉絲Kiss們親自見證他們的魅惑進化。ARKis由Alex、崇峻、Vin、彫秦、雁凱、Mikey、東翰及李定組成，新歌〈想你了The Scent of You〉曲風與舞蹈皆充滿強烈性張力。副歌特別設計手腕貼著脖子的手勢，直接致敬《原子少年》學長的神曲〈BAD BAD LOVE〉經典「香水舞」。成員李定與Vin表示，這次最大的難度在於要改掉平時大力跳舞的習慣，學習「收著跳」，表現神祕魅惑感。團員雁凱更直言：「這首歌聽完會有一種慾火焚身的感覺！」為了呈現極致性感，MV安排所有成員泡在水中拍攝，濕透的白色襯衫讓團員們苦練多時的肌肉線條一覽無遺。團員爆料目前身材練最好的是「精緻男」雁凱，Alex 笑說他隨時都在做準備，連出門都要大家拍他。雁凱分享一段私下趣事，某次他盛裝打扮在電梯遇見鄰居，被問到是否為「練習生」時，他大方且幽默地回應：「我是明星！」讓全團成員笑翻。雖然台上光鮮亮麗，團員私下卻互爆最懶成員。雁凱笑說崇峻曾素顏到公司練習，讓他驚呼以為是陌生人，Alex則點名李定最隨性，不上底妝也不整理頭髮，但也不禁讚嘆李定擁有素顏也帥的天生高顏值。此外，為了配合新歌主題，ARKis成員更親自前往工廠調製專屬「費洛蒙香水」。東翰的香水是充滿浪漫意涵的「夢境薔薇之誓」、崇峻有帶有慾火感的「黑耀之幕」，李定的則是魅惑感十足的「塞壬海妖」，每款香水都代表了成員與Kiss（粉絲名）們之間的專屬契約。ARKis將於5月9日在北流 Legacy TERA 舉辦「𝐀𝐑𝐊𝐢𝐬末日方舟：新世紀」首場專場演出。團員表示，當天除了會帶來充滿衝擊力的舞台與新歌首演外，每位成員目前正密集準備個人表演橋段。門票已在拓元售票系統熱賣中，團員們呼籲粉絲準時到場，一同進入ARKis打造的魅惑新世紀。