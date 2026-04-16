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鹿希派褲子險滑落 隊長錢薇娟當場崩潰

《全城地圖》開播話題不斷 收視持續攀升

▲《全城地圖：最強明星隊》自開播以來話題不斷、收視持續攀升。（圖／全城地圖：最強明星隊 提供）

運動競技節目《全城地圖：最強明星隊》本週日（19日）將播出全新第5集，找來「演藝圈星二代」參戰，鹿希派、包庭政、許明杰、李奕龍、李東軒、林禹、焦曼婷、高雋雅扛著父母招牌，準備來場大亂鬥。在比賽過程中，鹿希派因體力不支腳軟，直接喊停：「等一下，褲子要掉了！」讓隊長錢薇娟哭笑不得說：「幫我叫他爸（吳宗憲）來。」節目本周首次到泳池進行比賽，鹿希派一下水就大喊：「真的很冰、很冷耶。」充滿喜感的他，在「槓鈴波比跳」項目時，因體力不支腳軟，更直呼褲子要掉了。一旁的隊長錢薇娟趕緊催促：「快一點啦你！」只見鹿希派依舊不急不徐，讓對方無可奈何，搬出天王吳宗憲說：「幫我叫他爸（吳宗憲）來！」江宏傑則在一旁笑到流淚，笑說：「我第一次看到錢姐這麼無能為力的表情。」此外，節目中鹿希派還隨口哼起了包偉銘經典歌曲〈跑跑跑〉，讓兒子包庭政大喊說：「我才是包偉銘之子！你不要搞錯！」現場較勁意味濃厚。有趣的是，鹿希派退場休息後，藍隊反而狀態大爆發，連續拿下多項勝利。紅隊的隊長江宏傑向製作單位開玩笑表示，希望「多發鹿希派」，但不要分在自己隊伍，讓眾人聽了笑翻。《全城地圖：最強明星隊》每週日晚間8點在台視主頻、每週日晚上10點LINE TV、每週五晚上10點官方YouTube準時播出。節目自開播以來話題不斷、收視持續攀升。