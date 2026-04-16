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前民眾黨立委李貞秀被開除黨籍後，頻頻登上政論節目展開連番爆料，並點名黨主席黃國昌、立院黨團主任陳智菡等人，沒在手軟地大開地圖砲；不過，李貞秀在猛烈批評黨內運作的同時，仍多次強調此事與前主席柯文哲無關，持續為其緩頰。對此，前民眾黨中央委員張益贍怒轟，柯文哲躲了3天才出面發聲，行徑宛如「渣男」一般。柯文哲今（16）日出席白沙屯媽祖進香活動時表示，其實一開始大家都很幫忙李貞秀，但是她卻把事情搞成這樣，甚至引發數百名黨員具名檢舉，最終遭到開除。他也無奈指出，李貞秀還沒準備好，才會越說越錯，一發不可收拾。柯文哲更直呼：「Calm down（冷靜）！」提醒李貞秀言多必失，還是要謹言慎行。另一方面，張益贍則對相關發言表達強烈不滿，柯文哲躲3天終於說話，結論是李貞秀「貞」心換絕情。他直言，統治術這詞太看得起柯文哲，其實台語叫「弄狗相咬」，中文就叫「渣男」，柯文哲稱這方式叫「煉蠱」，可以淘汰沒有競爭力的幹部；結果有能力、不願內鬥的人都走了，最後煉出一群只會鬥爭和拍馬屁的星宿派教徒，「星宿老柯，法力無邊」。網友也紛紛留言調侃「早就預料柯P會這樣切割，真心換絕情」、「這女的被這個白蓮教主洗腦洗得很徹底」、「李貞秀被詐騙後的心情⋯只有脫北者了解」、「除了它自己，萬物皆可割可棄」、「該清醒了吧李女士」、「文革與文折，沒兩樣」、「李貞秀女士，被詐騙後最快平復心情的方法，就是報警把騙子柯的老巢掀了」。