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▲絲芭傳媒今日發出訃告，證實王子傑離世消息。（圖／微博@絲芭傳媒）

中國娛樂公司絲芭傳媒創辦人王子傑，在今（16）日傳出過世消息，絲芭傳媒也於官方微博發出訃告，證實他因突發心源性疾病，經搶救無效後，於14日在上海離世，享年63歲。據悉，絲芭傳媒創立了知名女團SNH48，曾榮獲多項榮譽，但在日前爆出與鞠婧禕的合約糾紛，雙方至今仍在僵持中。絲芭傳媒創辦人王子傑在今日傳出過世消息，公司官方微博也證實他已於14日在上海離世，並透露公司目前由王子傑妹妹王靖管理，將繼續帶領公司前行，「以實際行動傳承王子傑先生的事業精神。」透露經營方面不會受到影響。據悉，該公司去年12月爆出與鞠婧禕的合約糾紛，鞠婧禕方主張合約已於2024年6月18日正式期滿，並指控絲芭傳媒「偽造藝人簽名」，虛構一份將合約延長至2033年的補充協議。絲芭傳媒方則堅持該補充協議具備法律效力，且包含20年的影視代理權，控訴鞠婧禕在合約期內私接活動，屬於嚴重違約。除此之外，今年3月底在鞠婧禕新劇《月鱗綺紀》開播前夕，絲芭傳媒實名舉報鞠婧禕涉嫌偷稅漏稅。不料上海市稅務部門調查後，隨即於3月31日發布官方通報，明確表示：「未發現舉報所反映的涉稅問題。」 這一官方定論不僅讓稅務危機在48小時內火速反轉，也讓鞠婧禕的公眾形象從爭議轉向受害者，獲得了大量輿論同情。王子傑在2003年創立久游網，並於2012年成立女團SNH48，他曾榮獲「中國遊戲產業最具影響力人物」、「上海市白玉蘭紀念獎」等多項榮譽。而目前他的後事仍在處理中，絲芭傳媒也在訃告中表示，他為中國互動娛樂產業發展做出重要貢獻，「其業績與精神將被長久銘記。」