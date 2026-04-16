我是廣告 請繼續往下閱讀

公視董監事審查2次會議流會 李遠：8位委員僅是無法面對政院所提候選人名單

8審委請辭 執政黨推薦審委：雙方都應獨立行使

第8屆公共電視董監事第2次審查會今（16）日召開，對於文化部長李遠4月9日公開呼籲「莫忘初衷」而8名審委9日請辭，今日會議未達法定人數，無法實質審查、流會；文化部則表示，將儘速依《公共電視法》規定，請行政院函請立法院重新推舉新任委員，以利再次召開審查委員會。「第8屆公共電視董事及監察人審查委員會」第2次審查會議今日下午舉行，而7位執政黨推舉委員也如期出席審查會，但8位審委請辭。文化部長李遠依往例於會議開始進行董監事候選人推薦理由說明，此次行政院提名的董監事候選人，除了依照前次審查委員所提意見，並且花了許多時間向各界請益，形成一個按照不同領域及專業的人才庫後，從中依序徵詢，最終產生一個「均衡也滿足每個領域的候選人名單」。文化部表示，將儘速依《公共電視法》規定，請行政院函請立法院重新推舉新任委員，以利再次召開審查委員會。李遠強調，「這是一份和社會完全溝通過的名單，也是一份望向未來、做好準備的最佳候選名單，絕對不是所謂一手遮天的黑箱作業。」對於8位在野黨推舉的審查委員一再提出《公共電視法》從第1條到第49條，不論法條本身或立法說明都未訂定的「政黨協商」程序，甚至以延後審查、集體辭職等，不進入審查會進行實質討論及以投票權做出決定，讓他成為頭號戰犯的作為，李遠表示，「這根本就是政治勒索和綁架」。李遠說，合理懷疑8位委員只是無法面對行政院所提的候選人名單，「所謂政黨協商、黑箱作業、一手遮天，都只是用來逃避及轉移焦點的藉口」；或者更正面思考，8位委員也不想再繼續扮演政黨的工具，扮演刪除候選人的「社會公正人士」角色。李遠提到，「或許有人會譏笑我是笨蛋」，但笨蛋要捍衛的是制度本身，制度也需要不斷地解釋、落實，「笨蛋相信，最後的裁判是人民」。今日出席審查會議的7位執政黨推薦的審查委員蕭新煌提到，依規定提名權為行政院，審查權屬審查委員會，雙方都應獨立行使，且應該互相尊重，審查委員為受立法院推舉為「社會公正人士」，也應該自詡為公正人士，如果還要經過政黨協商，「請問還要審查委員做什麼？」審委蘇正平則指出，8位委員中不乏大學教授、資深媒體人，「怎麼會認為提名程序沒有依照公視法？」立法院提名審查委員，就是把審查的權力交給審查委員，8位委員卻提出要求行政院提名前應與各黨派進行協商，再把產生共識後的名單交給審查委員，這是「自我閹割，還要審查委員會審查什麼？文化部強調，在近日全世界包含台灣在內的許多商業電視台及公共媒體，都面臨經營與轉型的關鍵時刻，公視作為近年以旗艦型及優質的戲劇、兒少、運動節目等，共同為臺灣媒體帶來新契機並帶著臺灣走向世界的重要角色。文化部期盼，立法院及未來的審查委員，能一起為全民的公視完成董監事會的組成任務，共同為台灣電視媒體的未來尋求更多的機會。