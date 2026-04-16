《米其林指南》公布2026年4月新入選餐廳名單，位處台北、高雄共5家入選，包含主打澎湖直送海鮮餐廳「海九」、到以吧台形式展演、融合法式技法與當代日本料理的「KUR」；與結合草本、藥材、香料以及西式料理技法的「Hābu」；也有小店以每日現熬、選用在地溫體雞隻製作的招牌雞湯帶來驚喜的「美良家」；以及隱身傳統市場的攤位，以西式技法詮釋蔬食料理的「The Borage」。
🟡什麼是「米其林新入選」餐廳？
在年度的星級餐廳發布會之前，米其林評審員持續四處搜尋，找到值得加入指南的新名單，並於每月定期發布。 這些新名單將於每個月第二個星期三，於《米其林指南》網站以及 App 上公布。米其林指南網站上「餐廳」頁面將有「新入選」分類、每月新入選的餐廳，可能後續也會獲星級等其他肯定。資訊來源：米其林指南官網
🟡2026年4月「米其林新入選」餐廳名單一覽：
台北：
📍海九：
貨源大部分來自澎湖，客人可以在水族箱中挑選海鮮，並搭配各種料理方式。廚師以簡單烹調方法和恰到好處的火候，在清淡調味配合下，帶出食材的天然風味。
▪️店家資訊
海九
地址：臺北市中山區長安東路二段170號。
電話：02-2751-7272
📍KUR：
日籍主廚在現代日式料理的基礎上，融合法式烹飪技術，令菜色味道濃郁同時達到巧妙的平衡。菜單既有本地元素，也包含日本進口頂級食材。米其林官網提到「北寄貝伴玫瑰土佐醋」此菜色，因伴隨花香和果香，更能突出北寄貝的鮮美。
▪️店家資訊
KUR
地址：臺北市大安區安和路一段109巷6號。
電話：02-2784-8099
高雄：
📍Hābu：
店名是日文的「草本植物」，主廚曾在日式餐廳工作，後來結識中藥店老闆，促成此店的誕生。
他以懷石的架構，結合草本、藥材、香料以及西式料理技法，設計出溫潤細緻的菜餚。菜單順應節氣調整內容，除了自家中藥店的藥材，也從印度、墨西哥、廣東等地引進香料。
▪️店家資訊
Hābu：
地址：高雄市前鎮區正勤路27號。
電話：07-241-3100
📍美良家：
販售雞湯、麵食、小菜等家常料理，招牌雞湯以在地溫體雞熬煮，是必吃之選。麻油瘦肉湯結合雞湯、麻油與脆甜的高麗菜，滋味溫潤甘口。蔥油拌麵選用鹽埕市場製麵老店的手工麵條，搭配自製調醬，味道純粹而迷人。
▪️店家資訊
美良家：
地址：高雄市三民區大連街168號
電話：07-322-0048
📍The Borage：
藏身在高雄傳統市場中的小攤位，以色調活潑的吧檯搭配溫暖燈光，將fine dining（高端餐飲）的細膩融入市場內。主廚透過西式料理技法將黑甜菜仔、金棗等在地食材，製作成色彩鮮艷的素食菜色，味道豐富誘人。
套餐內容依季節更換，除了開胃菜以外，食客可自選前菜、主食和甜點。餐廳不定時公休，須留意社群公告。
▪️店家資訊
The Borage：
地址：高雄市鹽埕區瀨南街141-7號鹽埕第一公有市場乙27號攤
電話：無提供
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在年度的星級餐廳發布會之前，米其林評審員持續四處搜尋，找到值得加入指南的新名單，並於每月定期發布。 這些新名單將於每個月第二個星期三，於《米其林指南》網站以及 App 上公布。米其林指南網站上「餐廳」頁面將有「新入選」分類、每月新入選的餐廳，可能後續也會獲星級等其他肯定。資訊來源：米其林指南官網
🟡2026年4月「米其林新入選」餐廳名單一覽：
台北：
📍海九：
貨源大部分來自澎湖，客人可以在水族箱中挑選海鮮，並搭配各種料理方式。廚師以簡單烹調方法和恰到好處的火候，在清淡調味配合下，帶出食材的天然風味。
▪️店家資訊
海九
地址：臺北市中山區長安東路二段170號。
電話：02-2751-7272
日籍主廚在現代日式料理的基礎上，融合法式烹飪技術，令菜色味道濃郁同時達到巧妙的平衡。菜單既有本地元素，也包含日本進口頂級食材。米其林官網提到「北寄貝伴玫瑰土佐醋」此菜色，因伴隨花香和果香，更能突出北寄貝的鮮美。
▪️店家資訊
KUR
地址：臺北市大安區安和路一段109巷6號。
電話：02-2784-8099
高雄：
📍Hābu：
店名是日文的「草本植物」，主廚曾在日式餐廳工作，後來結識中藥店老闆，促成此店的誕生。
他以懷石的架構，結合草本、藥材、香料以及西式料理技法，設計出溫潤細緻的菜餚。菜單順應節氣調整內容，除了自家中藥店的藥材，也從印度、墨西哥、廣東等地引進香料。
▪️店家資訊
Hābu：
地址：高雄市前鎮區正勤路27號。
電話：07-241-3100
📍美良家：
販售雞湯、麵食、小菜等家常料理，招牌雞湯以在地溫體雞熬煮，是必吃之選。麻油瘦肉湯結合雞湯、麻油與脆甜的高麗菜，滋味溫潤甘口。蔥油拌麵選用鹽埕市場製麵老店的手工麵條，搭配自製調醬，味道純粹而迷人。
▪️店家資訊
美良家：
地址：高雄市三民區大連街168號
電話：07-322-0048
藏身在高雄傳統市場中的小攤位，以色調活潑的吧檯搭配溫暖燈光，將fine dining（高端餐飲）的細膩融入市場內。主廚透過西式料理技法將黑甜菜仔、金棗等在地食材，製作成色彩鮮艷的素食菜色，味道豐富誘人。
套餐內容依季節更換，除了開胃菜以外，食客可自選前菜、主食和甜點。餐廳不定時公休，須留意社群公告。
▪️店家資訊
The Borage：
地址：高雄市鹽埕區瀨南街141-7號鹽埕第一公有市場乙27號攤
電話：無提供