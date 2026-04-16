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▲「雲林人之夜」將在5月9日母親節前一天登場，現場有演唱會、霹靂布袋戲演出，還有萬人洗腳活動。（圖／雲林縣政府提供）

日期： 2026年5月9日（六）





地點： 雲林縣立田徑場





流程： 14:00 市集 / 16:00 洗腳儀式 / 18:30 演唱會





卡司： 玖壹壹、許富凱、黃子軒與山平快、胡凱兒、青虫aoi、蔡義德等。





雲林年度重量級活動「雲林人之夜」即將於5月9日母親節前夕在雲林縣立田徑場登場。除了有台味天團玖壹壹、金曲歌王許富凱參與的演唱會，更有意義非凡的「萬人孝親洗腳」活動。玖壹壹成員也透露了各自的超萌孝親招式，剛當爸爸的健志會幫還不會寫字的兒子寫感謝信給媽媽、洋蔥則是平常就有固定送上孝親費。去年剛升格為人父的健志，談到母親節可說是鐵漢柔情，他表示，去年特別代替還不會說話的小兒子，親筆手寫卡片送給老婆當驚喜，「我打算再幫兒子代勞個三、四年，等到他長大一點，就要換他自己親手送給媽媽了。」洋蔥表示，平常會固定會奉上一筆孝親費，讓父母退休生活無後顧之憂。熱愛馬拉松的他，甚至研發出獨門探親法：「有時練習時會直接一路跑回老家，進門跟爸媽聊聊天、喝口水再跑回市區，將興趣與親情結合。」他笑說母親節當天全家會一起去吃台菜餐廳，邀請所有親戚熱鬧慶祝。身為晚會壓軸嘉賓，玖壹壹預告5月9日當晚將帶來特別驚喜，將歌曲〈南北二路〉與雲林在地「順武堂武術協會」跨界合作，打造充滿力與美的舞台。洋蔥更在現場向粉絲敲碗，希望演出之餘能吃到道地的雲林鴨肉飯，歡迎在地朋友多多推薦。晚會主持人由雲林子弟黃鐙輝擔綱，他除了推薦北港朝天宮等必訪景點，更激推虎尾水煎包必配靈魂辣椒。金曲歌王許富凱也將獻唱母親節專屬組曲，他表示：「音樂可以感動人，但這場活動是用行動（洗腳）去感動人。」活動當天下午14:00在「雲林良品市集」開跑，16:00有洗腳儀式，18:30 晚會正式開始。現場有流行樂、霹靂布袋戲、在地武術等演出，邀請全台民眾在母親節前夕來媽媽到雲林走走。