我是廣告 請繼續往下閱讀

永豐銀行「大戶DAWHO數位帳戶」（下稱DAWHO）自2019年推出以來，持續以優利活儲、信用卡回饋及多元理財工具，吸引年輕族群與數位用戶。2026年，DAWHO再度升級，不僅推出「大戶Plus」專屬禮遇，並首度亮相全新跨境匯款服務「大戶速匯」，翻轉傳統匯款體驗。在金融科技驅動下，跨國金流需求逐漸增加。DAWHO為提供客戶更好的跨境匯款體驗，於2026年全新推出「大戶速匯」服務，支援跨境匯款經常使用的8個國家及美元、歐元、日圓、英磅4種幣別，客戶不需到銀行櫃台，只要使用DAWHO App，免約定收款人帳號，即可快速全額到帳，手續費新臺幣130元，滿足多元跨境需求。除此之外，針對日本留學生、喜愛旅日的用戶，永豐更提供完整的跨境金融組合，使用永豐銀行「幣倍卡」以原幣扣款支付信用卡帳單，於日本消費，藥妝、家電、百貨及APPLE WALLET加值SUICA、PASMO、ICOCA皆享優惠，最高享10%回饋。為了讓客戶享有優惠的原幣換匯匯率，每周三可再透過DAWHO APP換匯享日圓減分優惠。今(2026)年DAWHO一舉推出「大戶Plus」等級新面貌：於6月30日前，當客戶當月同時符合「數位帳戶平均財富達新臺幣100萬元以上」及「完成單筆換匯達新臺幣5,000元以上或以DAWHO數位帳戶為永豐金證券交割戶，且該帳戶有任一筆證券台股現貨交易」兩項條件，下個月即可享有DAWHO現金回饋信用卡一般通路消費最高國內5%、國外6%回饋、悠遊卡自動加值最高5%回饋，並再享活儲年利率最高1.5%、每月最多30次免費跨行提款與轉帳優惠。永豐銀行表示，即日起至7月26日止，完成「大戶速匯RIMOWA等你抽」活動登錄，並透過DAWHO APP使用「大戶速匯」功能，即可獲得RIMOWA行李箱抽獎機會乙次。未來將持續秉持整體永豐金控集團科技創新的精神，以科技翻轉服務，滿足客戶金融服務體驗。打造數位便利與安全的智慧金融生態圈，持續朝向「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life」的願景前進。「謹慎理財 信用至上」循環信用利率5%~15% (基準日2023/3/3)；預借現金手續費：預借現金金額X3.5%+指定金額(100元新臺幣/3.5美元/350日圓/3歐元) 其他費用請上永豐銀行網站查詢。