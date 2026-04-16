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馬力歐長相非主流 軍教片只能演匪諜

馬力歐躍升當主角 酬勞「能支撐兩個月房貸」

▲馬力歐（如圖）因長相非主流，多年來大多只能演出配角，感嘆戲路頗受限制。（圖／中視提供）

中視每週日晚間10點推出《中視強檔電影院》，輪番上檔好萊塢經典電影，今（16）日邀請到藝人馬力歐穿上盔甲變身羅密歐，拍攝一系列宣傳影音。馬力歐因長相非市場主流，坦言以前拍攝軍教片都只能演共諜或是配角，這次難得獨挑大樑、沒人搶鏡，讓他樂在其中說：「誰想當彩蛋」，並透露這次代言的酬勞「可以支撐兩個月的房貸」。馬力歐入行26年演出不少戲劇作品，然而因長相非主流，多年來大多只能演出配角，感嘆戲路頗受限制。馬力歐想起以前拍軍教片時都演匪諜，雖曾向導演求情，希望能演出正氣凜然的軍官，最後也被拒絕，讓他哭笑不得說：「我永遠都是演那個有出問題的。」這次終於成為主角，他笑稱：「誰想當彩蛋、誰想當眼睛，我們也想演龍，這次難得旁邊完全沒有其他競爭對手跟我搶，非常喜歡。」身上穿著重達12公斤的盔甲的馬力歐，坦言這是他穿過最重的裝甲，不過想到這次受邀代言的酬勞「可以支撐兩個月的房貸」，馬力歐便甘之如飴。馬力歐自2000年入行至今，他十分感謝前輩許效舜和邰智遠給他很多學習的機會及資源，到現在他還是不斷在學習，他也憑藉有笑果、CP值高，每個月都有穩定業配廣告，馬力歐認為：「這也是一種表演，加上我的都是好玩的，就當喜劇在看。」