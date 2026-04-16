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國民黨主席鄭麗文今（16）晚與網紅「館長」陳之漢進行直播，針對近期訪問中國的行程與外界疑慮說明，鄭麗文在會談中特別強調，此行重點在於兩岸的溝通與理解，她強調「從頭到尾都沒有談到軍購」，還分享在與習近平總書記會面時的觀察，表示習近平在對談過程中多次脫稿、真情流露，讓她感受到對方是真心將台灣人視為一家人，並期望能化解過去兩岸之間長久以來的隔閡與誤會。鄭麗文指出，習近平在會中表達了對台灣現有社會制度與生活方式的尊重與理解，但同時也希望台灣民眾能用同理心，給予中國目前的成就客觀肯定。她舉例，過去一些如「高鐵沒靠背」等言論，其實帶有惡意羞辱的成分，對於建立兩岸互信並無助益。她認為，兩岸應該先懂得互相欣賞、接納，停止無謂的言語挑釁，才能在事實的基礎上展開健康的交流。此外，鄭麗文轉述，習近平特別強調兩岸擁有共同的民族與祖先，不應為了政治因素而割捨這份血緣連結。她感性表示，兩岸現在各自發展得很有成就，應該坐下來好好說話，而非劍拔弩張、互放狠話，否則只會讓外人有機可乘，進而挑撥兩岸之間的矛盾。她強調，中國的發展應該被視為台灣的底氣與機遇，而非威脅，因為「一家人對我們好都來不及，怎麼會想要打你？」鄭麗文提到，此次會面的氛圍已經從過去的仇視與對立，轉變為像家人般的溫馨交流。她認為，這種和平、友善的氛圍才是中國真正期待的對台關係，她呼籲台灣社會應放下仇恨情緒，兩岸以和為貴，共同創造互利雙贏的未來，避免讓兩岸關係持續陷入敵對的泥淖。