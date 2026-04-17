韓國演員趙震雄去年（2025）爆出涉及未成年偷車、性暴力等爭議黑歷史，他宣布退出演藝圈以示負責，卻也導致拍完的tvN經典大作《第二個信號》（《信號2》、《Signal 2》）無法順利播出，今（17）日也確定被移出6月以及夏季編制檔期，改由Apple TV+的李敏鎬舊作《柏青哥》接手播出，tvN電視台工作人員表示：「《柏青哥》確實已確定會在tvN編成，但具體播出日期與時段尚未拍板定案。」也說《信號2》不會石沉大海，畢竟它是為了紀念電視台成立20週年的大作，今年內一定會找出適合的時機播掉。
《信號2》6月確定無法播 李敏鎬《柏青哥》代打上陣
《信號2》是tvN迎來20週年推出的重點作品，原定2026年上半年推出，卻因為趙震雄過去少年時犯下的爭議引發社會風波而喊卡，電視台最終確定放棄6月檔期，也把它從夏季編制移出，空出的檔期將由Apple TV+李敏鎬主演的影集《柏青哥》第一季頂上，tvN電視台工作人員表示：「《柏青哥》確實已確定會在tvN編成，但具體播出日期與時段尚未拍板定案。」
不過根據媒體《OSEN》指出，《信號2》並非永久停播，電視台tvN目前傾向再多觀察一段時間，持續審慎評估播出時機，仍保留今年下半年甚至年末播出的可能，畢竟這是為了tvN成立20週年所企劃的作品，內部也正認真討論如何在今年內找到合適的方式呈現。
其實去年12月，tvN也曾表示《信號2》是為了回應等待10年的觀眾所精心準備、目標於2026年夏季公開的作品，「對於目前的狀況，我們同樣深感遺憾與沉重，也理解觀眾的失望與擔憂，未來將以守護《信號》的價值為最高考量，即使需要時間，也會努力尋找對作品與觀眾最好的方案」。
《信號2》是2016年爆紅韓劇《信號》的續作，故事以一台無線對講機讓李帝勳穿越時空與刑警趙震雄辦案，聯手金憓秀破解長年未解的連續凶殺懸案，當年一推出造成亞洲大轟動，也是在台灣廣受歡迎的韓劇。
趙震雄爆發醜聞始末 被挖出年少偷車、性侵人
去年有媒體爆料，趙震雄高中時期曾涉及重大犯罪，包含偷車、性暴力等，最終被送往少年院處分，之後又傳出無名時期涉及暴力事件遭判罰金，甚至有酒駕紀錄，連使用父親名字當藝名的用意，都被質疑是要洗刷過去的醜聞有關。
對此，當時公司發聲明承認部分事實，「經向本人確認，確實在未成年時期有過錯行為」，但也表示「已是30多年前的事情，難以完整釐清細節，相關法律程序亦早已結束」，同時強調與性侵相關指控「毫無關聯」。
事件延燒後，趙震雄透過公司道歉表示，「對於過去不光彩的事情讓所有相信並支持我的人失望，我深感抱歉」，並宣布退出演藝圈，「這是我對過去錯誤應負的責任」。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
我是廣告 請繼續往下閱讀
《信號2》是tvN迎來20週年推出的重點作品，原定2026年上半年推出，卻因為趙震雄過去少年時犯下的爭議引發社會風波而喊卡，電視台最終確定放棄6月檔期，也把它從夏季編制移出，空出的檔期將由Apple TV+李敏鎬主演的影集《柏青哥》第一季頂上，tvN電視台工作人員表示：「《柏青哥》確實已確定會在tvN編成，但具體播出日期與時段尚未拍板定案。」
不過根據媒體《OSEN》指出，《信號2》並非永久停播，電視台tvN目前傾向再多觀察一段時間，持續審慎評估播出時機，仍保留今年下半年甚至年末播出的可能，畢竟這是為了tvN成立20週年所企劃的作品，內部也正認真討論如何在今年內找到合適的方式呈現。
其實去年12月，tvN也曾表示《信號2》是為了回應等待10年的觀眾所精心準備、目標於2026年夏季公開的作品，「對於目前的狀況，我們同樣深感遺憾與沉重，也理解觀眾的失望與擔憂，未來將以守護《信號》的價值為最高考量，即使需要時間，也會努力尋找對作品與觀眾最好的方案」。
《信號2》是2016年爆紅韓劇《信號》的續作，故事以一台無線對講機讓李帝勳穿越時空與刑警趙震雄辦案，聯手金憓秀破解長年未解的連續凶殺懸案，當年一推出造成亞洲大轟動，也是在台灣廣受歡迎的韓劇。
趙震雄爆發醜聞始末 被挖出年少偷車、性侵人
去年有媒體爆料，趙震雄高中時期曾涉及重大犯罪，包含偷車、性暴力等，最終被送往少年院處分，之後又傳出無名時期涉及暴力事件遭判罰金，甚至有酒駕紀錄，連使用父親名字當藝名的用意，都被質疑是要洗刷過去的醜聞有關。
對此，當時公司發聲明承認部分事實，「經向本人確認，確實在未成年時期有過錯行為」，但也表示「已是30多年前的事情，難以完整釐清細節，相關法律程序亦早已結束」，同時強調與性侵相關指控「毫無關聯」。
事件延燒後，趙震雄透過公司道歉表示，「對於過去不光彩的事情讓所有相信並支持我的人失望，我深感抱歉」，並宣布退出演藝圈，「這是我對過去錯誤應負的責任」。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110