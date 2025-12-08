韓國實力派演員趙震雄整個大翻車，《Dispatch》（D社）連環爆出他的黑歷史，從高中偷車、無照駕駛，到涉嫌車內性暴力，走紅前後也被抓包多次欺負演員。雖然他只承認部分指控並在6日宣布退出演藝圈，「我虛心接受所有指責，從今日起停止所有活動，為我的演員生涯畫下句點。」本以為風波就此落幕，但才過2天，又有多位匿名演員跳出來爆料，指控他在聚餐上對後輩丟冰塊、呼巴掌、甚至怒踹人，整起事件越燒越兇。趙震雄前東家相關人士回應：「他已經結束所有演藝活動並處於引退狀態，無法針對每個事件逐一提供正式立場。」一番話讓網友無法理解，「退圈就不用負責？」再掀熱議。
趙震雄再爆暴力事件 毆打後輩嗆：敢無視？
趙震雄雖已承認少年時期曾犯案並宣布引退，但爭議並未就此打住。《Dispatch》再拋新料，揭露他過往的暴力風波：2010年某部電影的聚餐上，後輩演員A某因拒絕唱歌，竟被趙震雄丟冰塊，還嗆「前輩叫你唱歌敢無視？」接著整個人猛往衝，現場導演、演員、工作人員急忙上前拉住，才把失控場面壓下來。
除了A某之外，演員B某、前經紀人D、E等人也都聲稱曾遭趙震雄掌摑、被他踢過等，各自控訴遭受不同形式的暴力。
趙震雄前東家相關人士向韓媒表示：「他已經結束所有演藝活動並處於引退狀態，無法針對每個事件逐一提供正式立場，敬請理解。」
趙震雄醜聞始末 D社揭發他未成年偷車、性暴力事件
趙震雄本名為趙元俊，5日被《Dispatch》踢爆高中時期涉及偷車、無照駕駛、性暴力等案件，涉《特別法》中的強盜強姦罪，最後送往少年院，所以他高三有一半的時間都在機構中度過；就連走紅前出演舞台劇時，也多次進出警局，2003年還因在聚會中毆打劇團成員，以傷害罪被判罰金；後來改以爸爸名字「趙震雄」，試圖掩飾過往的醜聞。
經紀公司Saram娛樂當時向媒體表示：「向趙震雄本人確認後，確實有未成年時期做過的不好行為。」間接承認少年犯罪一事，但強調「這是30多年前的事情，細節難以完全查明，相關法律程序也都已結束。」至於性暴力相關內容，則全面否認。
事件曝光1天，趙震雄6日宣布退出演藝圈，他表示：「我虛心接受所有指責，從今日起停止所有活動，為我的演員生涯畫下句點。我認為，這是對於自己過往過錯應當承擔的責任與本分。」
趙震雄介紹 靠《Signal 信號》走紅、續集恐怕石沉大海
趙震雄先以舞台劇打底，2004年開始演戲，在電影《藉著雨點說愛你》演個沒台詞的小角色，後來靠著在大小劇組穿梭、把各種配角演成變主角級存在感，獲封「搶鏡王」、「黃金綠葉」一路累積口碑，如今49歲，作品多到數不清，但台灣觀眾最熟的，是他在《Signal 信號》裡那個40歲的「致命魅力大叔」時期；還抱回百想、青龍等獎項，演技地位相當穩。
《Signal 信號》也宣布開拍第2季《第二個信號》，原班人馬李帝勳、金憓秀、趙震雄再度合體回歸，預計會在2026年上線，如今因為趙震雄的醜聞影響，整部作品恐將石沉大海，據業界人士透露，趙震雄劇中戲份吃重，難以透過剪輯處理，可能導致該劇泡湯、很難照常播出。而在他爆發爭議後，韓國兩大電視台SBS、KBS也火速切割，讓業界直呼「如同永久封殺」。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
