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朴春發文希望大家忘記「吸毒爆料」 讚Dara是公主

朴春爆料Dara吸毒始末 全因精神不穩+當事人否認

2NE1介紹 出道爆紅、因朴春帶禁藥解散

▲朴春寫下3張手寫信，讚2NE1成員很會唱歌跳舞，也希望大家能忘記她3月的爆料文。（圖／IG@newharoobompark）

南韓女團2NE1成員，CL跟YG娛樂梁鉉錫都是共犯，一起把她塑造成吸毒犯，但原文事後遭刪除，Dara則否認指控，並希望朴春一切安好，相關人士也出面解釋朴春的行為與她的精神健康狀況不穩有關，希望大家體諒。事隔半月，朴春再度以手寫方式寫下3大頁文章，先是說自己美國留學回韓國當歌手，再來是CL、Dara、Minzy等人的表演方式超帥氣，接著文末就提到希望大家忘記她爆料的吸毒事件，「」內容前後邏輯對不上，讓人摸不著頭緒。朴春最新手寫信表示「我把這當作最後一次，真心寫下這封信。」提到原本自己在美國留學，後來回到韓國當歌手，因此加入2NE1。接著她稱讚隊友CL是表演之神，不管是即興編排、表情，所有事情都能自然完成，「是一個非常帥氣的人，什麼都能做得很帥氣。」也提到老么Minzy：「身為被指定為國寶級舞蹈家的李恩錫老師外孫女，果然有遺傳血統，讓人很驕傲，是舞蹈之神。」最後談到Dara時寫道：「我的Sandara，是菲律賓的公主。我原本就是她的粉絲，在團內和我這個主唱一起唱歌時，會產生很棒的化學反應，是非常漂亮的聲音。」最後她提到上個月指控Dara吸毒的爭議：「其實我寫這封信，是希望大家能把那個毒品的事情當作沒有發生過。因為4個人能聚在一起本身就是奇蹟，年齡差也很大，是很不可思議的事……真的很感謝大家一直以來的支持，也愛你們。」不過上傳沒多久，這篇貼文再度被刪除。朴春上個月在IG公布手寫信，指控Dara因為毒品被抓，為了掩蓋這件事，大家當年才把她塑造成毒蟲，CL、YG負責人梁鉉錫都是共犯。當時朴春身邊人對媒體表示：「剛剛才得知相關內容，如大家所知，是因為健康狀況不穩才發生的事情，希望大家諒解。」朴春之後刪除該貼文，Dara隔天就在IG回應：「我從來沒有碰過毒品，希望她能健康。」粉絲也擔憂，2NE1是否會因為此事鬧翻。朴春、Dara、CL都是2NE1成員，這個團體由YG娛樂在2009年推出，身為BLACKPINK的前輩團，當年靠著強烈的Girl Crush風格紅遍一時，甚至被外界稱為「女版BIGBANG」。原本大家都認為她們會長期活躍發展，沒想到最後還是在2016年走向解散。其實在解散之前，朴春早在2014年7月就因為從美國攜帶南韓未核准的藥物，引發外界誤會成涉毒風波，當時YG娛樂宣布她全面暫停活動進行自我反省，直到2016年合約到期後沒有續約，2NE1也正式畫下句點。解散之後，朴春的健康狀況一直不太穩定，近年也多次出現言行失控的發文，去年8月更因醫療團隊評估需要充分休養，一度中斷所有活動。致全體國民…♡大家好，我是朴春…最近天氣真的變好了，但還是有些話一定要說，所以寫下這封信。我把這當作最後一次真心寫下這封信…我原本在美國留學，後來回到韓國當歌手。雖然有點突然，但請大家先聽我說…我是負責唱歌的朴春，可以說是歌唱的天才，留學時期也因為唱歌很受歡迎，回到韓國後跑了無數次試鏡，也讓父母對留學的期待與夢想破滅，在沒有任何保障的情況下，花了3年時間挑戰試鏡，最後進入YG，憑著想唱歌、想成為最頂尖的信念與執著，我在團體中負責歌唱。隊長CL李彩麟，是表演之神，真的就是那種程度，即興編排、表情、所有東西都能自然完成。她是Rapper，雖然我沒辦法細講，但她是在法國學校念書、後來來韓國的人，大家真的都是從很遠的地方聚在一起。李彩麟是一個很帥氣的人，什麼都能做得很帥，也很真誠，可以說是負責讓一切變得帥氣的核心人物，在團體中負責表演。忙內是孔旻智，她是國寶級舞蹈家李恩錫老師的外孫女，看著她就能感受到血統的力量，真的很讓人驕傲。她是舞蹈之神，連我看了都覺得不可思議，她個性直率又火熱，有點奇怪但很痛快，所以每次站上舞台我都很驕傲，會先看她然後笑出來。很多人都會問我，帶她出國只要讓她表演，現場氣氛就會被炒熱，大家態度都會改變。她是來自韓國的孔旻智，在團體中負責舞蹈。最後是我的Sandara，她是菲律賓的公主，我原本就是她的粉絲，甚至會配合時間去看她出演的節目。也覺得她長得很像演員姜受延，真的很漂亮，在團內她就像是負責溫暖大家的存在，也一直很努力，總是帶著笑容面對每個人。跟我一起唱歌的時候特別有默契，聲音也很漂亮。雖然大家都很努力，但她就算是姐姐，還是會拚命練習，就算被糾正也毫不在意，是個非常拚的人。我都知道，在團裡她就像軍師一樣，頭腦很清楚，也很會打理事情。我覺得我一直都在看著大家，也在管理著一切，簡單說，我真的很愛大家。寫這封信其實非常痛苦，也很不想寫，我甚至在別的紙上寫了又刪，因為這不是我的風格…但這個故事，是我從20年前就想說的故事，是100%真實的。謝謝大家一路陪著我們這個好不容易才組成的團體走到現在，真的很感謝大家在韓國一路支持、栽培我們，希望大家能透過2NE1感受到我的心意，所以寫下這封信。其實我寫這封信，是希望大家能把那個毒品的事情當作沒有發生過，因為4個人能相遇是奇蹟，年齡差也很大，是很不可思議的事…真的很感謝大家一直以來的支持，也愛你們。