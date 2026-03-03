我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2NE1驚傳內鬨，朴春（左2）突然指控Dara（左1）吸毒，CL（右2）是幫兇。（圖／IG@daraxxi）

朴春爆Dara吸毒 YG+CL掩蓋事實

朴春疑精神不穩才發文 意外發現Dara沒經紀公司

朴春曾是當紅2NE1主唱 因使用禁藥跌落神壇

▲朴春今天突然在IG上傳手寫信，指控2NE1成員Dara曾為掩蓋吸毒而誣陷她，且YG、CL都是幫兇，不過該貼文已被刪除。（圖／朴春IG@newharoobompark）

2NE1驚爆內鬨！成員朴春今（3）日在IG上傳手寫信，內容，反將她塑造成吸毒者，震撼內容瞬間在韓網炸鍋。不過貼文曝光沒多久，朴春身邊人士緊急出面緩頰，表示該發文與她近期健康狀況不穩有關，呼籲外界諒解，該篇手寫信也已刪除；至於被點名的Dara，目前因與Abyss Company合約到期，對方僅回應「難以確認立場。」意外發現她現在沒有經紀公司。稍早，朴春公開以「To.國民各位」為開頭的長文，坦言「因為想把真相告訴大家，也想親自說明，所以才寫下這篇文章」，強調自己沒有生病，也很努力好好生活。她提到曾被稱為Adderall（阿得拉爾）的精神性藥物爭議，直言「那不是毒品」，並說自己是ADHD患者，亦即注意力缺陷症。文中更直接指控「Sandara Park因為毒品被抓，為了掩蓋那件事，把朴春塑造成吸毒的人」，甚至提到CL與前老闆梁鉉錫皆幫隱瞞與作偽證。貼文公開後迅速延燒，朴春相關人士隨即表示，「我們也是剛得知這則貼文，如大家所知，這是因為朴春健康狀況不穩所引發的事情，還請大家多多諒解」，試圖降溫風波，目前原文也已刪除。至於遭點名的Dara，外界這才發現她與Abyss Company的合約已經到期，現階段沒有經紀公司，Abyss Company回應媒體：「目前與Sandara Park的合約已到期，因此難以確認立場。」慘被踢皮球。朴春、Dara、CL為2NE1成員，該團由YG娛樂於2009年推出，是BLACKPINK的師姐團，當年以強烈Girl Crush風格掀起熱潮，還被封為「女版BIGBANG」。原本外界看好4人長期活躍，卻在2016年遭遇解散命運。在解散前，朴春早於2014年7月就因自美國攜帶南韓未開放藥物，引發輿論誤解為涉毒，YG娛樂當時宣布她暫停活動自省，直至2016年合約到期未續約，2NE1隨後解散。自從2NE1解散後，朴春近年健康狀況起伏不定，常常發表脫序文章，去年8月也曾因醫療團隊建議需要充分休息而中斷活動。各位國民大家好，我是朴春。因為想把真相告訴大家，也想親自說明，所以寫下這篇文章。大家過得好嗎？我沒有生病，也很努力的好好生活著。我想很謹慎的說一件可怕的事，雖然怕又掀起風波，但我心裡一直放不下被稱為Adderall（阿得拉爾）的精神性藥物。我其實不想再提起，因為如果再被新聞報導，感覺會是身敗名裂的捷徑……T.T..那時候我等於死過一次，但我還是鼓起勇氣說……那不是毒品。我是ADHD患者，也就是所謂的注意力缺陷症。Sandara Park因為毒品被抓，為了掩蓋那件事，把朴春塑造成吸毒的人。當時國內根本沒有關於Adderall這種藥物，也沒有相關法律。不知道為什麼，在朴春之後法律才出現……希望網路上的各位國民一定要如實調查。最後我一定要說的是，希望YG Entertainment、梁鉉錫、Teddy Park以及李彩麟（CL），請不要去向國家機關舉報，說朴春在這30年間從來沒碰過的毒品，卻使用了超過規定劑量。因為感覺我的靈魂在哭泣，所以才寫下這些話。謝謝大家閱讀。