（10:58更新，新增全聯回應）近日有民眾在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文求助，表示自己買回來的胛心肉切到一半，竟然噴出「不明濃稠物」，且伴隨陣陣臭味，嚇得原 PO 趕緊發文詢問：「這是正常的嗎？只要切掉就好還是整塊都不能吃了？」這段驚悚的「噴汁照片」引發網友瘋傳，不少人驚呼：「像煉乳，看了起雞皮疙瘩」。對此，全聯回應《NOWNEWS》表示，「針對此商品疑慮可請顧客到原門市，門市會協助退換貨，我們也會同步跟廠商了解此肉品的發生狀況，強化商品把關。」
🟡 職人看照片解惑：常見淋巴結、不建議食用
針對這張讓網友驚呼連連的照片，《NOWNEWS》記者拿該張照片實際詢問前肉鋪第二代，他表示，這是豬肉常見的淋巴結，建議料理前應予以去除，不建議食用。
在看過網友提供的照片後，他進一步指出，照片中的「瘤」確實還蠻大顆的，普遍遇到這種情況會選擇丟棄，且味道應該不是很好。他也補充提到處理經驗，表示有些情況若比較不嚴重、小部分看起來像粉刺的話，則會採取切除處理。
🟡 闢謠！打針殘留藥物？ 台灣事實查核中心：誤導說法
網路上許多留言直指這是「打預防針未消失的藥物」，甚至認為豬頸部有毒。對此，「台灣事實查核中心（TFC）」曾邀請專家闢謠，並具名引述相關單位觀點澄清：
🟡 遇到「爆膿肉」怎麼辦？ 職人與防檢署建議：退貨為上
雖然網友紛紛歪樓開玩笑說是豬隻患了「蜂窩性組豬炎（豬豬炎）」，但食安問題不可輕忽。綜合前肉鋪職人與農業部防檢署的實務建議，買到這類肉品多為分切過程中的偶發疏漏，並不代表全台灣豬肉都有系統性問題，民眾無須過度恐慌。
正確處理建議：
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針對這張讓網友驚呼連連的照片，《NOWNEWS》記者拿該張照片實際詢問前肉鋪第二代，他表示，這是豬肉常見的淋巴結，建議料理前應予以去除，不建議食用。
在看過網友提供的照片後，他進一步指出，照片中的「瘤」確實還蠻大顆的，普遍遇到這種情況會選擇丟棄，且味道應該不是很好。他也補充提到處理經驗，表示有些情況若比較不嚴重、小部分看起來像粉刺的話，則會採取切除處理。
網路上許多留言直指這是「打預防針未消失的藥物」，甚至認為豬頸部有毒。對此，「台灣事實查核中心（TFC）」曾邀請專家闢謠，並具名引述相關單位觀點澄清：
- 藥劑不會留在下針處： 農業部動植物防疫檢疫署表示，豬隻打針通常在「耳後上頸部」，且藥劑會隨血液循環全身發揮作用，並不會留在下針處。照片中的濃包，通常是打針時消毒不完全，將表皮細菌帶入深部組織造成的局部感染，屬於特殊情況。
- 淋巴結全身都有： 台灣事實查核中心引述專家說法，淋巴結分散在豬隻全身脂肪與結締組織中。傳言指「豬頸淋巴有毒」是誤導說法，但強調台灣豬肉在屠宰分切時，都會將淋巴結分切掉，消費者買到含膿包肉的機率極低。
- 嚴格把關機制： 專家透過事實查核中心強調，台灣肉品有嚴格的藥物殘留檢測，包含肉品市場、屠宰場與畜牧場三方監測，確保食安。
雖然網友紛紛歪樓開玩笑說是豬隻患了「蜂窩性組豬炎（豬豬炎）」，但食安問題不可輕忽。綜合前肉鋪職人與農業部防檢署的實務建議，買到這類肉品多為分切過程中的偶發疏漏，並不代表全台灣豬肉都有系統性問題，民眾無須過度恐慌。
正確處理建議：
- 勿切除後硬吃： 由於膿包味道極差且可能污染周邊肉質，切除後仍不建議食用。
- 連同包裝退換貨： 保留發票與商品原包裝，帶回原購買通路要求退換貨。
- 部位特性參考： 梅花肉、胛心肉等部位因肌肉與脂肪分布特性，若有分切疏漏較易發現淋巴結，民眾挑選時可多加留意肉塊完整度。