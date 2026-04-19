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▲李俊昊在2022年曾以《衣袖紅鑲邊》獲得百想視帝，今年又以《颱風商社》再度入圍。（圖／LEE JUNHO Official @follow_leejunho）

▲柳海真（右）和朴志訓（左）看《王命之徒》一起淚崩！（圖／車庫娛樂）

第62屆百想藝術大獎入圍名單正式揭曉，本屆名單最引人矚目的焦點之一，就是一批「偶像出身」演員的全面崛起。以往偶像轉型演員，總是會遭受到外界更嚴厲的放大檢視，然而近年已經有許多人憑藉深刻的演技功底，與其他演員同台飆戲也不為失色。像是今年的百想入圍名單中，少女時代成員潤娥和一票影后等級演員一較高下；而李俊昊、朴珍榮同為JYP娛樂男團出身，這次跳脫同門師兄弟身份，將以演員前後輩之姿頂峰相見，朴志訓則入圍電影部門男新人獎，銀幕出道作不但賣座，演技更是備受肯定。在電視部門最佳女主角名單中，少女時代門面擔當潤娥憑藉《暴君的廚師》強勢入圍。2007年出道的潤娥，從出道隔年就接演《你是我的命運》，成為第一批偶像演員的代表，然而早期常常會因為演技不夠純熟而遭到批評，不過近年潤娥在電影《機密同盟》及熱門劇《黑話律師》中的表現，被粉絲大讚演技早已脫胎換骨。在《暴君的廚師》中，她挑戰了米其林三星主廚的角色，為此還在開拍三個月前就開始上料理課，從基本的刀功練習到擺盤學問都下足苦功，精湛演技讓評審與觀眾刮目相看，是本屆視后的強勁候選人。視帝戰場則上演了一場「偶像演技派」的頂尖對決，由李俊昊與朴珍榮兩大男神領軍。2008年以2PM出道的李俊昊，默默在演員借耕耘多年，繼2022年以《衣袖紅鑲邊》奪得視帝後，這次在《颱風商社》中的表現也十分出色，詮釋極具厚度的角色，將商場上的冷酷與面對命運的無奈演繹得絲絲入扣，演技層次愈發爐火純青。而偶像時期以GOT7成員身分活躍的朴珍榮，在2012年透過《Dream High 2》開啟演員之路後，之後又憑藉《惡魔法官》與《柔美的細胞小將》中展現了實力，去年在《未知的首爾》中，以深刻且內斂的表現，精準捕捉了角色在都市叢林中的迷惘與自我追尋，表現令各界驚艷。特別的是，朴珍榮和李俊昊還剛好分別來自JYP旗下男團GOT7和2PM，一起為JYP出身的偶像爭光！電影部門的新人獎項同樣亮眼，曾為選秀男團Wanna One人氣成員的朴志訓，以電影《王命之徒》闖入最佳男新人候選名單。事實上，朴志訓早在少年時期便是備受矚目的童星，曾出演《朱蒙》等多部名作。回歸演員身分後，他在《弱美男英雄 Class 1》中的爆發性表演，讓他橫掃了各大新人獎項，實力備受各界肯定。這次在《王命之徒》中，他成功詮釋了身處亂世中的角色掙扎，細膩的情感傳遞展現了極高的表演天賦，被視為韓國影壇未來的潛力股，演藝之路前景看漲！這些偶像出身的演員，透過大量的作品磨練，拋開了偶像時期的包袱，用汗水與實力一步步走到了大獎的殿堂。無論最終獎落誰家，這四位演員的表現都已證明，偶像不僅能在舞台上閃耀，更能在演技的領域裡發光，用實力讓外界對他們改觀，撕下偶像這個標籤。第62屆百想藝術大賞將在5月8日晚間，台灣時間6點50分於首爾COEX D HAL盛大舉行。最佳作品（電視劇）《未知的首爾》《金部長的夢想人生》《妳和其餘的一切》《下流大盜》《暴君的廚師》最佳作品（節目）《極限84》《新人教練金軟景》《我們的抒情曲》《上班族們第二季》《黑白大廚：料理階級大戰2》作品獎（教養節目）《以倖存者之名：深入韓國慘案》《紀錄洞察：人才戰爭》《紀錄洞察：我們的時間正在閃耀》《KBS 公社創立大型企劃聖物》《SBS特別節目 奇怪的動物園》導演獎《未知的首爾》朴信宇《韓國製造》禹民鎬《愛情怎麼翻譯？》柳英恩《妳和其餘的一切》趙英民《金部長的夢想人生》曹鉉卓劇本獎《認罪之罪》權宗官《妳和其餘的一切》宋惠珍《未知的首爾》李江《恩愛的盜賊大人》李善《莎拉的真偽人生》秋淞然藝術獎《The Seasons》姜承元（音樂）《下流大盜》金南植（視覺特效）《韓國製造》金泰成（攝影）《妳和其餘的一切》嚴成卓（攝影）《犯罪現場Zero》尹真熙（美術）最佳男主角《金部長的夢想人生》柳承龍《未知的首爾》朴珍榮《颱風商社》李俊昊《法官李漢英》池晟《韓國製造》玄彬最佳女主角《妳和其餘的一切》金高銀《未知的首爾》朴寶英《妳和其餘的一切》朴智賢《莎拉的真偽人生》申惠善《暴君的廚師》林潤娥最佳男配角《妳和其餘的一切》金建宇《金部長的夢想人生》柳承穆《Love Me》劉宰明《你旁觀的罪》張勝祖《愛麻夫人熱映中》陳善圭最佳女配角《金部長的夢想人生》明世彬《未知的首爾》元美京《莎拉的真偽人生》李伊潭《下流大盜》林秀晶《臥底洪小姐》河潤景最佳男新人《下流大盜》金政旭《弱美男英雄Class 2》裴奈拏《暴君的廚師》李彩玟《機智住院醫生生活》鄭準元《恩愛的盜賊大人》洪民基最佳女新人《下流大盜》金旼《愛麻夫人熱映中》方效潾《機智住院醫生生活》申始雅《榮耀：她們的法庭》全昭映《臥底洪小姐》崔智秀最佳綜藝（男）郭範旗安84金元勛李瑞鎮秋成勳最佳綜藝（女）金軟景薛仁雅李秀智張度練洪真慶最佳作品《3學年2學期》《凶降喜訊》《若問世界誰無傷》《徵人啟弒》《王命之徒》導演獎《後來的我們》金度英《徵人啟弒》朴贊郁《凶降喜訊》邊聖鉉《若問世界誰無傷》尹佳恩《王命之徒》張恆俊新人導演獎《告別大騙局》權勇宰《噪音殺機》金秀珍《致善良的妳》金容煥《3670》朴俊浩《When This Summer is Over》張炳基最佳男主角《後來的我們》具教煥《醜得要命》朴正民《王命之徒》柳海真《徵人啟弒》李炳憲《凶降喜訊》洪慶最佳女主角《孔雀舞曲》高我星《後來的我們》文佳煐《徵人啟弒》孫藝真《聖母殺手》李慧英《春夜》韓藝璃最佳男配角《凶降喜訊》柳承範《人工情報》朴海浚《王命之徒》劉智泰《徵人啟弒》李星民《人與肉》張勇最佳女配角《人工情報》申世景《醜得要命》申鉉彬《徵人啟弒》廉惠蘭《若問世界誰無傷》張慧珍《王命之徒》田美都最佳男新人《孔雀舞曲》文相敏《王命之徒》朴志訓《全知讀者視角》安孝燮《3學年2學期》劉伊夏《3670》曺有鉉最佳女新人《若問世界誰無傷》徐粹彬《即使，這份戀情今晚會從世界上消失》申始雅《捲捲初戀》申銀秀《黑白線人》蔡元彬《我和我的殭屍女兒》崔惟理劇本獎《3670》朴俊浩《凶降喜訊》邊聖鉉、李鎮成《醜得要命》延尚昊《若問世界誰無傷》尹佳恩《人與肉》林娜慕藝術獎《凶降喜訊》金相範、金浩彬（剪輯）《徵人啟弒》金宇亨（攝影）《醜得要命》李木元（美術）《孔雀舞曲》李敏輝（音樂）《全知讀者視角》鄭成鎮、金宇哲（視覺特效）Gucci影響力獎《3學年2學期》《人與肉》《若問世界誰無傷》《王命之徒》《孔雀舞曲》