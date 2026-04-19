第62屆百想藝術大獎入圍名單正式揭曉，本屆名單最引人矚目的焦點之一，就是一批「偶像出身」演員的全面崛起。以往偶像轉型演員，總是會遭受到外界更嚴厲的放大檢視，然而近年已經有許多人憑藉深刻的演技功底，與其他演員同台飆戲也不為失色。像是今年的百想入圍名單中，少女時代成員潤娥和一票影后等級演員一較高下；而李俊昊、朴珍榮同為JYP娛樂男團出身，這次跳脫同門師兄弟身份，將以演員前後輩之姿頂峰相見，朴志訓則入圍電影部門男新人獎，銀幕出道作不但賣座，演技更是備受肯定。
潤娥出道近20年 演技越來越受肯定
在電視部門最佳女主角名單中，少女時代門面擔當潤娥憑藉《暴君的廚師》強勢入圍。2007年出道的潤娥，從出道隔年就接演《你是我的命運》，成為第一批偶像演員的代表，然而早期常常會因為演技不夠純熟而遭到批評，不過近年潤娥在電影《機密同盟》及熱門劇《黑話律師》中的表現，被粉絲大讚演技早已脫胎換骨。在《暴君的廚師》中，她挑戰了米其林三星主廚的角色，為此還在開拍三個月前就開始上料理課，從基本的刀功練習到擺盤學問都下足苦功，精湛演技讓評審與觀眾刮目相看，是本屆視后的強勁候選人。
李俊昊、朴珍榮是同公司出身！前師兄弟爭視帝
視帝戰場則上演了一場「偶像演技派」的頂尖對決，由李俊昊與朴珍榮兩大男神領軍。2008年以2PM出道的李俊昊，默默在演員借耕耘多年，繼2022年以《衣袖紅鑲邊》奪得視帝後，這次在《颱風商社》中的表現也十分出色，詮釋極具厚度的角色，將商場上的冷酷與面對命運的無奈演繹得絲絲入扣，演技層次愈發爐火純青。
而偶像時期以GOT7成員身分活躍的朴珍榮，在2012年透過《Dream High 2》開啟演員之路後，之後又憑藉《惡魔法官》與《柔美的細胞小將》中展現了實力，去年在《未知的首爾》中，以深刻且內斂的表現，精準捕捉了角色在都市叢林中的迷惘與自我追尋，表現令各界驚艷。特別的是，朴珍榮和李俊昊還剛好分別來自JYP旗下男團GOT7和2PM，一起為JYP出身的偶像爭光！
朴志訓曾是Wanna One成員 電影出道作賣破千萬
電影部門的新人獎項同樣亮眼，曾為選秀男團Wanna One人氣成員的朴志訓，以電影《王命之徒》闖入最佳男新人候選名單。事實上，朴志訓早在少年時期便是備受矚目的童星，曾出演《朱蒙》等多部名作。回歸演員身分後，他在《弱美男英雄 Class 1》中的爆發性表演，讓他橫掃了各大新人獎項，實力備受各界肯定。這次在《王命之徒》中，他成功詮釋了身處亂世中的角色掙扎，細膩的情感傳遞展現了極高的表演天賦，被視為韓國影壇未來的潛力股，演藝之路前景看漲！
這些偶像出身的演員，透過大量的作品磨練，拋開了偶像時期的包袱，用汗水與實力一步步走到了大獎的殿堂。無論最終獎落誰家，這四位演員的表現都已證明，偶像不僅能在舞台上閃耀，更能在演技的領域裡發光，用實力讓外界對他們改觀，撕下偶像這個標籤。
第62屆百想藝術大賞將在5月8日晚間，台灣時間6點50分於首爾COEX D HAL盛大舉行。
📌第62屆《想藝術大賞》電視部門完整入圍名單
最佳作品（電視劇）
《未知的首爾》
《金部長的夢想人生》
《妳和其餘的一切》
《下流大盜》
《暴君的廚師》
最佳作品（節目）
《極限84》
《新人教練金軟景》
《我們的抒情曲》
《上班族們第二季》
《黑白大廚：料理階級大戰2》
作品獎（教養節目）
《以倖存者之名：深入韓國慘案》
《紀錄洞察：人才戰爭》
《紀錄洞察：我們的時間正在閃耀》
《KBS 公社創立大型企劃聖物》
《SBS特別節目 奇怪的動物園》
導演獎
《未知的首爾》朴信宇
《韓國製造》禹民鎬
《愛情怎麼翻譯？》柳英恩
《妳和其餘的一切》趙英民
《金部長的夢想人生》曹鉉卓
劇本獎
《認罪之罪》權宗官
《妳和其餘的一切》宋惠珍
《未知的首爾》李江
《恩愛的盜賊大人》李善
《莎拉的真偽人生》秋淞然
藝術獎
《The Seasons》姜承元（音樂）
《下流大盜》金南植（視覺特效）
《韓國製造》金泰成（攝影）
《妳和其餘的一切》嚴成卓（攝影）
《犯罪現場Zero》尹真熙（美術）
最佳男主角
《金部長的夢想人生》柳承龍
《未知的首爾》朴珍榮
《颱風商社》李俊昊
《法官李漢英》池晟
《韓國製造》玄彬
最佳女主角
《妳和其餘的一切》金高銀
《未知的首爾》朴寶英
《妳和其餘的一切》朴智賢
《莎拉的真偽人生》申惠善
《暴君的廚師》林潤娥
最佳男配角
《妳和其餘的一切》金建宇
《金部長的夢想人生》柳承穆
《Love Me》劉宰明
《你旁觀的罪》張勝祖
《愛麻夫人熱映中》陳善圭
最佳女配角
《金部長的夢想人生》明世彬
《未知的首爾》元美京
《莎拉的真偽人生》李伊潭
《下流大盜》林秀晶
《臥底洪小姐》河潤景
最佳男新人
《下流大盜》金政旭
《弱美男英雄Class 2》裴奈拏
《暴君的廚師》李彩玟
《機智住院醫生生活》鄭準元
《恩愛的盜賊大人》洪民基
最佳女新人
《下流大盜》金旼
《愛麻夫人熱映中》方效潾
《機智住院醫生生活》申始雅
《榮耀：她們的法庭》全昭映
《臥底洪小姐》崔智秀
最佳綜藝（男）
郭範
旗安84
金元勛
李瑞鎮
秋成勳
最佳綜藝（女）
金軟景
薛仁雅
李秀智
張度練
洪真慶
📌第62屆《想藝術大賞》電影部門完整入圍名單
最佳作品
《3學年2學期》
《凶降喜訊》
《若問世界誰無傷》
《徵人啟弒》
《王命之徒》
導演獎
《後來的我們》金度英
《徵人啟弒》朴贊郁
《凶降喜訊》邊聖鉉
《若問世界誰無傷》尹佳恩
《王命之徒》張恆俊
新人導演獎
《告別大騙局》權勇宰
《噪音殺機》金秀珍
《致善良的妳》金容煥
《3670》朴俊浩
《When This Summer is Over》張炳基
最佳男主角
《後來的我們》具教煥
《醜得要命》朴正民
《王命之徒》柳海真
《徵人啟弒》李炳憲
《凶降喜訊》洪慶
最佳女主角
《孔雀舞曲》高我星
《後來的我們》文佳煐
《徵人啟弒》孫藝真
《聖母殺手》李慧英
《春夜》韓藝璃
最佳男配角
《凶降喜訊》柳承範
《人工情報》朴海浚
《王命之徒》劉智泰
《徵人啟弒》李星民
《人與肉》張勇
最佳女配角
《人工情報》申世景
《醜得要命》申鉉彬
《徵人啟弒》廉惠蘭
《若問世界誰無傷》張慧珍
《王命之徒》田美都
最佳男新人
《孔雀舞曲》文相敏
《王命之徒》朴志訓
《全知讀者視角》安孝燮
《3學年2學期》劉伊夏
《3670》曺有鉉
最佳女新人
《若問世界誰無傷》徐粹彬
《即使，這份戀情今晚會從世界上消失》申始雅
《捲捲初戀》申銀秀
《黑白線人》蔡元彬
《我和我的殭屍女兒》崔惟理
劇本獎
《3670》朴俊浩
《凶降喜訊》邊聖鉉、李鎮成
《醜得要命》延尚昊
《若問世界誰無傷》尹佳恩
《人與肉》林娜慕
藝術獎
《凶降喜訊》金相範、金浩彬（剪輯）
《徵人啟弒》金宇亨（攝影）
《醜得要命》李木元（美術）
《孔雀舞曲》李敏輝（音樂）
《全知讀者視角》鄭成鎮、金宇哲（視覺特效）
Gucci影響力獎
《3學年2學期》
《人與肉》
《若問世界誰無傷》
《王命之徒》
《孔雀舞曲》
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在電視部門最佳女主角名單中，少女時代門面擔當潤娥憑藉《暴君的廚師》強勢入圍。2007年出道的潤娥，從出道隔年就接演《你是我的命運》，成為第一批偶像演員的代表，然而早期常常會因為演技不夠純熟而遭到批評，不過近年潤娥在電影《機密同盟》及熱門劇《黑話律師》中的表現，被粉絲大讚演技早已脫胎換骨。在《暴君的廚師》中，她挑戰了米其林三星主廚的角色，為此還在開拍三個月前就開始上料理課，從基本的刀功練習到擺盤學問都下足苦功，精湛演技讓評審與觀眾刮目相看，是本屆視后的強勁候選人。
李俊昊、朴珍榮是同公司出身！前師兄弟爭視帝
視帝戰場則上演了一場「偶像演技派」的頂尖對決，由李俊昊與朴珍榮兩大男神領軍。2008年以2PM出道的李俊昊，默默在演員借耕耘多年，繼2022年以《衣袖紅鑲邊》奪得視帝後，這次在《颱風商社》中的表現也十分出色，詮釋極具厚度的角色，將商場上的冷酷與面對命運的無奈演繹得絲絲入扣，演技層次愈發爐火純青。
而偶像時期以GOT7成員身分活躍的朴珍榮，在2012年透過《Dream High 2》開啟演員之路後，之後又憑藉《惡魔法官》與《柔美的細胞小將》中展現了實力，去年在《未知的首爾》中，以深刻且內斂的表現，精準捕捉了角色在都市叢林中的迷惘與自我追尋，表現令各界驚艷。特別的是，朴珍榮和李俊昊還剛好分別來自JYP旗下男團GOT7和2PM，一起為JYP出身的偶像爭光！
電影部門的新人獎項同樣亮眼，曾為選秀男團Wanna One人氣成員的朴志訓，以電影《王命之徒》闖入最佳男新人候選名單。事實上，朴志訓早在少年時期便是備受矚目的童星，曾出演《朱蒙》等多部名作。回歸演員身分後，他在《弱美男英雄 Class 1》中的爆發性表演，讓他橫掃了各大新人獎項，實力備受各界肯定。這次在《王命之徒》中，他成功詮釋了身處亂世中的角色掙扎，細膩的情感傳遞展現了極高的表演天賦，被視為韓國影壇未來的潛力股，演藝之路前景看漲！
第62屆百想藝術大賞將在5月8日晚間，台灣時間6點50分於首爾COEX D HAL盛大舉行。
📌第62屆《想藝術大賞》電視部門完整入圍名單
最佳作品（電視劇）
《未知的首爾》
《金部長的夢想人生》
《妳和其餘的一切》
《下流大盜》
《暴君的廚師》
最佳作品（節目）
《極限84》
《新人教練金軟景》
《我們的抒情曲》
《上班族們第二季》
《黑白大廚：料理階級大戰2》
作品獎（教養節目）
《以倖存者之名：深入韓國慘案》
《紀錄洞察：人才戰爭》
《紀錄洞察：我們的時間正在閃耀》
《KBS 公社創立大型企劃聖物》
《SBS特別節目 奇怪的動物園》
導演獎
《未知的首爾》朴信宇
《韓國製造》禹民鎬
《愛情怎麼翻譯？》柳英恩
《妳和其餘的一切》趙英民
《金部長的夢想人生》曹鉉卓
劇本獎
《認罪之罪》權宗官
《妳和其餘的一切》宋惠珍
《未知的首爾》李江
《恩愛的盜賊大人》李善
《莎拉的真偽人生》秋淞然
藝術獎
《The Seasons》姜承元（音樂）
《下流大盜》金南植（視覺特效）
《韓國製造》金泰成（攝影）
《妳和其餘的一切》嚴成卓（攝影）
《犯罪現場Zero》尹真熙（美術）
最佳男主角
《金部長的夢想人生》柳承龍
《未知的首爾》朴珍榮
《颱風商社》李俊昊
《法官李漢英》池晟
《韓國製造》玄彬
最佳女主角
《妳和其餘的一切》金高銀
《未知的首爾》朴寶英
《妳和其餘的一切》朴智賢
《莎拉的真偽人生》申惠善
《暴君的廚師》林潤娥
最佳男配角
《妳和其餘的一切》金建宇
《金部長的夢想人生》柳承穆
《Love Me》劉宰明
《你旁觀的罪》張勝祖
《愛麻夫人熱映中》陳善圭
最佳女配角
《金部長的夢想人生》明世彬
《未知的首爾》元美京
《莎拉的真偽人生》李伊潭
《下流大盜》林秀晶
《臥底洪小姐》河潤景
最佳男新人
《下流大盜》金政旭
《弱美男英雄Class 2》裴奈拏
《暴君的廚師》李彩玟
《機智住院醫生生活》鄭準元
《恩愛的盜賊大人》洪民基
最佳女新人
《下流大盜》金旼
《愛麻夫人熱映中》方效潾
《機智住院醫生生活》申始雅
《榮耀：她們的法庭》全昭映
《臥底洪小姐》崔智秀
最佳綜藝（男）
郭範
旗安84
金元勛
李瑞鎮
秋成勳
最佳綜藝（女）
金軟景
薛仁雅
李秀智
張度練
洪真慶
📌第62屆《想藝術大賞》電影部門完整入圍名單
最佳作品
《3學年2學期》
《凶降喜訊》
《若問世界誰無傷》
《徵人啟弒》
《王命之徒》
導演獎
《後來的我們》金度英
《徵人啟弒》朴贊郁
《凶降喜訊》邊聖鉉
《若問世界誰無傷》尹佳恩
《王命之徒》張恆俊
新人導演獎
《告別大騙局》權勇宰
《噪音殺機》金秀珍
《致善良的妳》金容煥
《3670》朴俊浩
《When This Summer is Over》張炳基
最佳男主角
《後來的我們》具教煥
《醜得要命》朴正民
《王命之徒》柳海真
《徵人啟弒》李炳憲
《凶降喜訊》洪慶
最佳女主角
《孔雀舞曲》高我星
《後來的我們》文佳煐
《徵人啟弒》孫藝真
《聖母殺手》李慧英
《春夜》韓藝璃
最佳男配角
《凶降喜訊》柳承範
《人工情報》朴海浚
《王命之徒》劉智泰
《徵人啟弒》李星民
《人與肉》張勇
最佳女配角
《人工情報》申世景
《醜得要命》申鉉彬
《徵人啟弒》廉惠蘭
《若問世界誰無傷》張慧珍
《王命之徒》田美都
最佳男新人
《孔雀舞曲》文相敏
《王命之徒》朴志訓
《全知讀者視角》安孝燮
《3學年2學期》劉伊夏
《3670》曺有鉉
最佳女新人
《若問世界誰無傷》徐粹彬
《即使，這份戀情今晚會從世界上消失》申始雅
《捲捲初戀》申銀秀
《黑白線人》蔡元彬
《我和我的殭屍女兒》崔惟理
劇本獎
《3670》朴俊浩
《凶降喜訊》邊聖鉉、李鎮成
《醜得要命》延尚昊
《若問世界誰無傷》尹佳恩
《人與肉》林娜慕
藝術獎
《凶降喜訊》金相範、金浩彬（剪輯）
《徵人啟弒》金宇亨（攝影）
《醜得要命》李木元（美術）
《孔雀舞曲》李敏輝（音樂）
《全知讀者視角》鄭成鎮、金宇哲（視覺特效）
Gucci影響力獎
《3學年2學期》
《人與肉》
《若問世界誰無傷》
《王命之徒》
《孔雀舞曲》