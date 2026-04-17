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▲Mark Montgomery直言，5月14日（川習會預估會面時間），台灣的一切表現只有兩個觀眾，川普與習近平。（圖／記者王郁勳攝）

▲David Fedor等美國學者均提到，台灣與美國經濟貿易愈來愈密切，依賴性也愈來愈高，因此「台灣能源安全，決定美國國家安全。」（圖／記者王郁勳攝影）

▲吳大任也提醒，經歷能源轉型的台灣在使用天然氣上還是沒有準備好，像是台灣天然氣接收站尚未成形，天然氣安全儲存量也僅有11天，相較於日本的20天及韓國的30至50天根本相形見絀。（圖／記者王郁勳攝影）

《NOWNEWS今日新聞》今（17）日舉辦「台灣關鍵抉擇：國防安全、能源政策與經濟發展的現實考驗」論壇，聚焦台灣國防、能源及經濟等「深水區」。前國民黨立委、美國哈德遜研究所資深研究員許毓仁強調，台灣不能被美國認為是不可信賴的夥伴，否則會成為習近平與川普交易桌上的「菜單中的選項」，呼籲自己的前同事用用務實的方式監督政府，而非提出完全不負責任的3800億+N版本。許毓仁直言，台灣內部「對外說一套、對中國說一套、對黨內又說一套」，這種不一致會讓華府認為台灣是不可信賴的夥伴，面對川普這種「交易型」政治人物，台灣必須降低內部紛擾這個最大變因，因為川普看重的是價格與履行合約的能力。在即將到來的「川習會」中，如果台灣本身充滿不確定性，就會成為習近平與川普交易桌上的「菜單中的選項」，而非平等的夥伴。許毓仁談到自己曾是立法院國防委員會的委員，也參與過台美軍購談判，他以自身經驗指出，目前國民黨提出的「3800億+N」版本，主張等到美國提供發價書（LOA）確定項目後再編列預算，這在實務上存在巨大風險。他直言，軍購武器與彈藥並非像訂Uber Eats或珍珠奶茶一樣能夠隨訂隨到，當前全球烽火連天、軍工產能極度緊繃的狀況下，台灣如果抱持這種被動態度，國際排產流程根本輪不到台灣。若台灣一邊宣稱有防衛決心，一邊卻拿出這種令美方無法置信的預算數字，老美完全不會相信台灣的誠意。當台灣內部「對外說一套、對中國說一套、對黨內又說一套」，這種不一致會讓華府認為台灣是不可信賴的夥伴，面對川普這種「交易型」政治人物，台灣必須降低內部紛擾這個最大變因，因為川普看重的是價格與履行合約的能力。在即將到來的「川習會」中，如果台灣本身充滿不確定性，就會成為習近平與川普交易桌上的「菜單中的選項」，而非平等的夥伴。而美國民主防衛基金會網路與技術創新中心資深主任Mark Montgomery在會中語氣強硬，說美台之間最大的障礙在於「互通性」，現在雙方僅做到「去衝突化」，也就是確保彼此在同一區域行動時不會誤擊，但這在實戰中毫無意義。Mark Montgomery警告，台灣必須同時重視美國「對外軍售（FMS）」與「直接商業銷售（DCS）」，立法院若有人試圖拆分這兩者或阻礙DCS預算，將是極其愚蠢且會削弱台灣防衛能力的行為，台灣需要的是能立即提升戰力的技術，而不僅僅是等待漫長的政府軍售流程。他提及，5月14日（川習會預估會面時間），台灣的一切表現只有兩個觀眾，川普與習近平，台灣必須展現自己是「值得投入的盟友」，國防預算必須達到GDP的3%到3.5%，如果台灣不願意在預算上做出犧牲並展現自我防衛的決心，那麼台灣就沒有良好的未來。淡江大學戰略所副教授黃介正則點名，過去3年國軍面臨嚴重的官兵流失與招募不足，若空有先進武器卻無人操作維修，無法轉化為實質「戰鬥力」，應將資源優先投入於留才與改善官兵待遇。而在下半場的聚焦台灣能源議題。美國胡佛研究所政策研究員David Fedor等美國學者均提到，台灣與美國經濟貿易愈來愈密切，依賴性也愈來愈高，因此「台灣能源安全，決定美國國家安全。」美國胡佛研究所學者祁凱立（Kharis Templeman）則說，2013年時當時的馬英九政府對於台灣無法進入「跨太平洋夥伴協定」（TPP）感到焦慮，現今台灣經已經透過自身努力成為全世界重要經濟體，細數如今美國是台灣最大貿易夥伴，台灣是美國第四大貿易夥伴，高過於中國，並提到台灣股市市值近期已經超越英國，認為台灣現在是「超越量級」發揮，樂觀認為充滿機會。但中央大學經濟學教授吳大任也提醒，經歷能源轉型的台灣在使用天然氣上還是沒有準備好，像是台灣天然氣接收站尚未成形，天然氣安全儲存量也僅有11天，相較於日本的20天及韓國的30至50天根本相形見絀，可以說如果遭遇任何意外都會讓台灣出現斷氣危機，而當台灣多數天然氣都用在產業發電，就會事關重大。而在使用核電方面，東海大學政治系教授邱師儀指出，台灣有鑑於AI持續發展，「台灣務實上必須要有核電」，尤其當AI發展必須要使用大量24小時運轉、穩定的低碳電力，核能幾乎成為唯一選項。David Fedor接著表示，美國花費了3年時間才把重啟核電的程序設計好，近期將會重新裝填燃料棒，他認為台灣可以做得比美國更快，也就是在3年內重啟核電，「台灣不能等到其他人做好才推進，而是併肩同行才能更快速」，特別提到核電現在受到美國青睞，更表示近7年來幾乎很少有針對核廢料處理的反彈聲浪。