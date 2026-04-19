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▲林青霞（右）與周潤發（左）唯一合演的電影《夢中人》，片中粵語主題曲〈夢中情〉也是他們合唱。（圖／摘自IMDb）

▲周潤發在香港出過一張粵語專輯《舊情人》，是認真演唱情歌的作品，卻也顯現出他在唱歌方面沒有太多天賦。（圖／摘自 我歌故我樂 FB）

▲周潤發曾在華人演藝界紅極一時，有出過粵語專輯，曾經也有出國語專輯的計畫，最後卻不了了之。（圖／摘自IMDb）

在台港音樂產業最火熱、風光的年代，紅牌歌手一年出不只一張唱片不算特例，歌唱比賽脫穎而出的新秀，也都能夠有出個人專輯的機會，就更不要說那些靠知名度來賣唱片、非歌手出身的超級大牌，同樣有人願意幫他們發唱片，其中之一就是影帝周潤發，但他也許太清楚自己的才華所在，曾笑稱有預感張學友會變歌神、知難而退離開樂壇，最後只在香港出過一張粵語專輯，也曾和林青霞合唱過電影歌，國語專輯講了半天最後沒消沒息，成為港星來台發片熱中的漏網之魚。1980年代港片席捲台灣票房，梅艷芳、張國榮等紅牌偶像也來台灣發唱片，剛開始過於洋派的曲風在台接受度有限，後來有台灣音樂人專門為他們打造歌曲，才拉近距離、打破僵局，此後港星一度大舉來台發專輯，歌手、演員等，稍具知名度都可以來台灣唱國語歌。自稱「被張學友逼退」的周潤發，在影壇紅極一時，當然也有唱片公司對他極感興趣，甚至都安排好詞曲創作者待命，可惜他沒空來台發片，倒曾和林青霞合唱了《夢中人》主題曲。那時的香港，已經蠻流行紅牌影星開口唱自己主演影片的主題曲，《夢中人》是林青霞與周潤發唯一合演的電影，本來已經別具意義，兩人還合唱了片尾曲〈夢中情〉，讓這絕無僅有的攜手更有紀念價值。〈夢中情〉是首粵語歌，就算當年港片來台上映時都會配成國語，這首片尾曲還是保留粵語版本，有可能兩大巨星真的也湊不出時間再來灌唱一個國語版。周潤發也非「一片歌手」，接連出了《十二分十分吋》與《飛砂風中轉》兩張EP，後者的同名主打歌是他主演《我在黑社會的日子》主題曲，找來羅大佑譜曲，後來羅大佑自己翻唱成國語版的〈彈唱詞〉。在兩張EP和幾首單曲後，周潤發在1990年9月出了粵語專輯《舊情人》，是很認真演唱情歌的作品，他態度固然沒有馬虎，卻也更突顯唱歌的天賦有限，只是當年他正在影壇大紅大紫的巔峰，不管反應如何，台灣這邊都積極在洽談他來出國語專輯。相較於當年的香港樂壇，台灣音樂人的創作力更高一籌，不少港星最知名的代表作，都會有台灣這邊做出來的國語歌，周潤發那時在香港由華納幫他發行專輯，華納在台灣的合作廠商就是最大的唱片公司之一飛碟，飛碟那時成功幫林憶蓮做出首張國語專輯《愛上一個不回家的人》，在大為暢銷，對於為港星出國語專輯更具信心，鎖定周潤發接棒，也規劃好一流的創作組合為他操刀，然而他就是一直都沒有空檔，直到最後不了了之。對於自身在樂壇只像是蜻蜓點水，沾過一下就抽身，周潤發曾經打趣說道：「已經預感張學友會是未來的歌神，才會知難而退並離開樂壇，沒想到他現在竟回過頭來和我一起爭影帝。」其實他的《十二分十分吋》EP，雖然走逗趣的曲風、並非認真嚴肅的唱，還在香港賣到5萬張、成了白金唱片，如果他再接再厲認真經營，不一定不會在歌壇有更高的成就，只是影視演出畢竟是他更擅長的工作，也就不跟其他歌手分食大餅了。