IU、邊佑錫攜手主演的新劇《21世紀大君夫人》於上週首播，從開播前就掀起廣大討論。然而，隨著話題熱度暴增，韓網卻出現了意想不到的評論，不少觀眾直言IU與邊佑錫的演出用力過猛、不太自然，在部分關鍵情感戲中顯得略微尷尬，反而是飾演配角的孔升妍，表現得可圈可點，尤其是語氣、聲線都非常適合，意外在社群平台上引發關於演技的討論。
IU、邊佑錫遭嫌演技尷尬 孔升妍成全場最佳
在一片對於主角IU、邊佑錫批評聲浪中，飾演大妃的孔升妍卻以強大的氣場殺出重圍，成為全劇最令人驚艷的黑馬。孔升妍在劇中扮演權力鬥爭核心，為了捍衛兒子的王位，展現出冷靜理智背後的焦慮與野心。韓網更出現「孔升妍抓著觀眾衣領在走」的高評價，認為她不僅撐起了劇情的厚度，沉穩的表現填補了兩位主演在演技上被質疑的空白。
孔升妍演技被讚 網友點出2關鍵
韓國網友指出，孔升妍這次最成功的關鍵，在於「語氣」和「聲線」。相較於一般的現代劇，架空背景的宮廷台詞需要更深厚的發聲底蘊，孔升妍以俐落清澈的咬字和沉穩有力度的音色，完美詮釋了王室成員的威嚴。許多觀眾留言讚嘆：「每個字都聽得一清二楚」、「這才是真正適合古裝劇的嗓音」，認為她的專業發音大大提升了大家追劇時的代入感。
除了台詞功底，孔升妍的收斂式演法也被讚是教科書等級。在演出角色內心的不安與算計時，並沒有用到太誇張的表情起伏，僅僅靠著壓迫感十足的眼神與細微的肌肉抽動，就讓觀眾感受到大妃身處權力裂縫中的焦躁。內斂又層次分明的表演方式，和IU、邊佑錫被批評的生澀感形成強烈對比，讓不少原本衝著主演們而來的粉絲，反被孔升妍的實力派演技給圈粉，感慨：「孔升妍真的值得更紅！」
《21世紀大君夫人》每週五、六晚上8點40分（台灣時間）在MBC播出，台灣觀眾則在每週五、六晚上10點20分可以在Disney+上收看。
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在一片對於主角IU、邊佑錫批評聲浪中，飾演大妃的孔升妍卻以強大的氣場殺出重圍，成為全劇最令人驚艷的黑馬。孔升妍在劇中扮演權力鬥爭核心，為了捍衛兒子的王位，展現出冷靜理智背後的焦慮與野心。韓網更出現「孔升妍抓著觀眾衣領在走」的高評價，認為她不僅撐起了劇情的厚度，沉穩的表現填補了兩位主演在演技上被質疑的空白。
韓國網友指出，孔升妍這次最成功的關鍵，在於「語氣」和「聲線」。相較於一般的現代劇，架空背景的宮廷台詞需要更深厚的發聲底蘊，孔升妍以俐落清澈的咬字和沉穩有力度的音色，完美詮釋了王室成員的威嚴。許多觀眾留言讚嘆：「每個字都聽得一清二楚」、「這才是真正適合古裝劇的嗓音」，認為她的專業發音大大提升了大家追劇時的代入感。
除了台詞功底，孔升妍的收斂式演法也被讚是教科書等級。在演出角色內心的不安與算計時，並沒有用到太誇張的表情起伏，僅僅靠著壓迫感十足的眼神與細微的肌肉抽動，就讓觀眾感受到大妃身處權力裂縫中的焦躁。內斂又層次分明的表演方式，和IU、邊佑錫被批評的生澀感形成強烈對比，讓不少原本衝著主演們而來的粉絲，反被孔升妍的實力派演技給圈粉，感慨：「孔升妍真的值得更紅！」
《21世紀大君夫人》每週五、六晚上8點40分（台灣時間）在MBC播出，台灣觀眾則在每週五、六晚上10點20分可以在Disney+上收看。