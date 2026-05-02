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▲Angelababy曾經撕掉李光洙的名牌，對著鏡頭露出燦爛笑容。（圖／翻攝自YouTube 浙江衛視）

37歲中國女星Angelababy（楊穎）14歲就以模特兒身分出道，在那個修圖還不盛行的年代，她常因漂亮到不合理的外貌捲入整形疑雲。不過近來綜藝節目《奔跑吧》第14季播出，YT演算法也推薦了許多第一季的內容，只見身為主持班底的Angelababy，在節目中賣力撕名牌，不計形象滾泥潭，素顏模樣讓許多網友驚呼，「這純到不行啊！」Angelababy過去多次被質疑整形，不過她在實境節目《奔跑吧》中賣力玩遊戲，滾泥潭、彈射椅、撕名牌的狠勁都不輸給男生，當時還不流行修圖，每個鏡頭都非常真實，也沒有磨皮效果，讓許多網友驚呼，「天啊，純到到不行」、「當初竟然質疑她整形，我錯了」、「這哪有整形」、「太漂亮了baby」。Angelababy 14歲以模特兒身分在香港出道，早期的照片中，她的牙齒較為凸出、嘴唇較厚，臉型也圓潤許多，因而被質疑整形，為了平息輿論，2015年時她甚至親自前往北京的整形外科醫院做鑑定，結果為額頭、鼻子、眼睛、牙齒、下巴都沒有手術痕跡，唯一有做過的是牙齒矯正。不過也有人認為，如玻尿酸、肉毒桿菌等微整形的項目，在一段時間後會被吸收，無法透過觸診或X光判定。《奔跑吧》開播至今已經來到第14季，主持群也都換了一輪，元老只剩下李晨和鄭愷，Angelababy是2014年到2023年的成員。身為節目中唯一的女主持人，Angelababy玩遊戲的拚勁不輸給男生，在第一季與韓國《RM》撕名牌交流的環節中，Angelababy趁李光洙不注意，將他的名牌撕掉，讓李光洙傻眼喊，「原來妳是這樣的Baby！」Angelababy也不好意思地和李光洙握手。不僅如此，當眾人到韓國街頭玩遊戲，要用抽國旗的方式來選擇要與哪一國人進行遊戲，當Angelababy抽到韓國，馬上對著韓國攝影師放電，讓攝影師直接融化與她的組別一起玩遊戲，製造不少笑料。Angelababy在2014年承認與黃曉明的4年戀情，隔年在山東青島登記結婚，2017年生下一子「小海綿」，Angelababy也因此缺席《奔跑吧》第七季的錄製，2022年兩人宣布離婚，Angelababy也在隔年退出《奔跑吧》，女主持則由白鹿接續。