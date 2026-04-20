【唐綺陽星座運勢週報4/20-4/26】本週太陽進金牛，從衝動行事的能量轉為重視務實、實踐生活等層面。金星與天王星相繼進雙子，雙子座人氣躍升成熱門焦點，金牛座與天秤座有轉型機運，眾人面臨生命中的質變，有機會做出不同於以往的選擇。
星象影響：太陽進金牛、金星與天王星進雙子
12星座個別影響：
牡羊：責任壓力大需注意健康，感情有疏離感宜多互動
天秤：工作繁雜燒腦需釐清，感情避免在忙亂時溝通
魔羯：事業穩定但有溝通問題，感情需放軟多傾聽對方
雙魚：留意健康與情緒的波動，感情暗流變化需觀察
雙子：工作受人際關係牽動，感情從友情昇華伴隨煩惱
獅子：計畫卡關可靜待轉機，感情莫執著於過去的關係
天蠍：應更勇於嘗試新事物，感情主動表達才有機會
射手：態度柔軟更利事情發展，感情吸引年輕崇拜型
金牛：運勢能量強有求必應，感情魅力提升受歡迎
巨蟹：資源充足有利事情推進，感情優點能力皆被看見
處女：工作表現突出受重任，感情展現主見會更加分
水瓶：接觸年輕能量被帶動活力，感情機會在職場展現
資料來源：唐綺陽占星幫、唐綺陽占星幫YT
我是廣告 請繼續往下閱讀
12星座個別影響：
牡羊：責任壓力大需注意健康，感情有疏離感宜多互動
天秤：工作繁雜燒腦需釐清，感情避免在忙亂時溝通
魔羯：事業穩定但有溝通問題，感情需放軟多傾聽對方
雙魚：留意健康與情緒的波動，感情暗流變化需觀察
雙子：工作受人際關係牽動，感情從友情昇華伴隨煩惱
獅子：計畫卡關可靜待轉機，感情莫執著於過去的關係
天蠍：應更勇於嘗試新事物，感情主動表達才有機會
射手：態度柔軟更利事情發展，感情吸引年輕崇拜型
金牛：運勢能量強有求必應，感情魅力提升受歡迎
巨蟹：資源充足有利事情推進，感情優點能力皆被看見
處女：工作表現突出受重任，感情展現主見會更加分
水瓶：接觸年輕能量被帶動活力，感情機會在職場展現
資料來源：唐綺陽占星幫、唐綺陽占星幫YT