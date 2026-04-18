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▲全聯、大全聯「紐西蘭洋蔥」單粒原價19元，現在只要10元，全台門市每日共計限量10萬粒。（圖／全聯提供）

▲「We Sweet小農鮮奶泡芙」單盒原價99元，特價只要75元。（圖／全聯提供）

▲全聯官方LINE好友，週末推出4款商品買一送一優惠。（圖／翻攝自全聯APP畫面pxmart.com.tw）

▲全聯小時達爆殺銅板價來了 1元高麗菜、櫛瓜限時搶。（圖／全聯提供）

▲愛買量販生鮮特價，加10元多一件限時5天，單包不用43元。（圖／愛買量販提供）

全聯福利中心週末買一送一優惠來了！今明（18日、19日）門市有脆辣醬、乖乖餅乾、麥香奶茶、妮維雅乳液都半價優惠，還有全聯、大全聯洋蔥特價10元、蘋果平均一粒13元，若使用Uber Eats App購買全聯的高麗菜甚至只要1元。愛買量販則是推出鯛魚片10元多一件、白蝦兩盒199元優惠。全聯、大全聯今（18）日起至下周一（20日）「紐西蘭洋蔥」單粒原價19元，現在只要10元，全台門市每日共計限量10萬粒，每人限購3粒。還有「紐西蘭加拉蘋果#120」單粒原價16元，5粒特價65元，平均一粒13元；「白蝦仁」單盒原價108元，優惠價79元；「豬五花肉條帶皮」每100公克原價51元，特價39元，每100公克現省12元。「雞肉玉米茶碗蒸」單盤（6入）原價210元，特價169元；熱銷甜點「We Sweet小農鮮奶泡芙」單盒原價99元，特價只要75元。全聯官方LINE好友今明兩天（18日、19日）共推出4款商品買一送一優惠，包括「響城 咖咖脆辣醬」、「乖乖食堂 米果 金桔檸檬風味」、「麥香奶茶」、「妮維雅 亮白極致嫩膚乳液」。購入以上買一送一商品，需要刷LINE折價券條碼才能享優惠，不過消費者也可出示以下圖片給櫃檯人員刷條碼即可。全聯小時達於Uber Eats App推出「爆殺銅板價」活動：◾第一波優惠自4月17日起至23日，包括高麗菜（約1000g）1元、日本青森蜜富士蘋果10元、藜麥毛豆130g下殺1元，以及中華雞蛋豆腐300g只要5元。◾緊接著第二波4月24日起至30日，櫛瓜（約200g）1元、高麗菜（約1,000g）1元、產銷履歷金鑽鳳梨10元，以及中華雞蛋豆腐300g同樣下殺5元。愛買量販自4月17日至4月21日，推出「鯛魚片加10元多一件」限時5天快閃活動，原價每包75元現在兩包僅需85元，換算下來單片只要43元，全台限量5000包售完為止。除了明星商品鯛魚片，愛買同步祭出多款「抗漲生鮮」，包括冷凍南方澳鯖魚片任3片169元，單片平均不到57元；台灣金目鱸魚片任2包149元，單包僅75元有找；現流吳郭魚，每尾僅59元銅板價；活凍白蝦任2盒199元，單盒百元有找。