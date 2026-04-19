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▲金高銀今年以《妳和其餘的一切》入圍百想藝術大賞最佳女主角，繼《孤單又燦爛的神－鬼怪》後二度挑戰百想視后。（圖／IG@baeksang.official）

韓國年度盛事「第62屆百想藝術大賞」將下月8日盛大舉行。本屆放送部門視后競爭激烈的程度堪稱神仙打架，入圍名單包含金高銀、朴智賢、朴寶英、申惠善與林潤娥。其中最受矚目的焦點，莫過於金高銀與朴智賢在雙女主作品《妳和其餘的一切》中展現極致默契，兩人不負眾望雙雙入圍。這也是金高銀連續三年挺進百想入圍名單，實力早已無需多言。《NOWNEWS今日新聞》特別整理出34歲的金高銀華麗得獎史，從2012年的大銀幕出道作就橫掃各大獎項，如今的她依舊是典禮常勝軍、還是手握千萬電影的新生代扛票房女星。回顧金高銀的成名之路，說是為了大銀幕而生的天才也不為過！2012年她以《蘿莉塔：情陷謬思》出道，不僅在大鐘賞、青龍獎拿下新人獎，更在同年大鐘賞直接挑戰影后提名，寫下「怪物新人」的歷史。2016年她轉戰小螢幕同樣無往不利，憑《奶酪陷阱》奪得百想電視部門新人獎，隔年又以《孤單又燦爛的神－鬼怪》首度入圍了百想視后，雖然最終未獲獎，但依舊讓她成為家喻戶曉的演技派女星。金高銀近年來的表現更是勢不可擋。2022年先以《柔美的細胞小將》摘下首屆青龍系列大獎視后；2024年更憑藉《破墓》中震撼人心的靈媒角色，一舉登頂第60屆百想影后、第45屆青龍影后，成為韓影史上第1位1990後出生的「雙料影后」，《破墓》也成了她首部破千萬觀影人次的代表作。2025 年她再憑電影《在熙的男，朋友》二度入圍百想影后，展現驚人的實力。今年金高銀以《妳和其餘的一切》二度挑戰百想視后，不僅展現極致演技，更完成了連續3年挺進百想入圍名單的紀錄。她在劇中細膩且具爆發力的表現，令外界都相當看好她能成功奪獎、順勢達成「百想影后、視后」雙料入袋的封神成績，用實力與獎座，一步步在忠武路與電視劇站穩腳步。第62屆百想藝術大賞將在5月8日晚間，台灣時間6點50分於首爾COEX D HAL盛大舉行。最佳作品（電視劇）《未知的首爾》《金部長的夢想人生》《妳和其餘的一切》《下流大盜》《暴君的廚師》最佳作品（節目）《極限84》《新人教練金軟景》《我們的抒情曲》《上班族們第二季》《黑白大廚：料理階級大戰2》作品獎（教養節目）《以倖存者之名：深入韓國慘案》《紀錄洞察：人才戰爭》《紀錄洞察：我們的時間正在閃耀》《KBS 公社創立大型企劃聖物》《SBS特別節目 奇怪的動物園》導演獎《未知的首爾》朴信宇《韓國製造》禹民鎬《愛情怎麼翻譯？》柳英恩《妳和其餘的一切》趙英民《金部長的夢想人生》曹鉉卓劇本獎《認罪之罪》權宗官《妳和其餘的一切》宋惠珍《未知的首爾》李江《恩愛的盜賊大人》李善《莎拉的真偽人生》秋淞然藝術獎《The Seasons》姜承元（音樂）《下流大盜》金南植（視覺特效）《韓國製造》金泰成（攝影）《妳和其餘的一切》嚴成卓（攝影）《犯罪現場Zero》尹真熙（美術）最佳男主角《金部長的夢想人生》柳承龍《未知的首爾》朴珍榮《颱風商社》李俊昊《法官李漢英》池晟《韓國製造》玄彬最佳女主角《妳和其餘的一切》金高銀《未知的首爾》朴寶英《妳和其餘的一切》朴智賢《莎拉的真偽人生》申惠善《暴君的廚師》林潤娥最佳男配角《妳和其餘的一切》金建宇《金部長的夢想人生》柳承穆《Love Me》劉宰明《你旁觀的罪》張勝祖《愛麻夫人熱映中》陳善圭最佳女配角《金部長的夢想人生》明世彬《未知的首爾》元美京《莎拉的真偽人生》李伊潭《下流大盜》林秀晶《臥底洪小姐》河潤景最佳男新人《下流大盜》金政旭《弱美男英雄Class 2》裴奈拏《暴君的廚師》李彩玟《機智住院醫生生活》鄭準元《恩愛的盜賊大人》洪民基最佳女新人《下流大盜》金旼《愛麻夫人熱映中》方效潾《機智住院醫生生活》申始雅《榮耀：她們的法庭》全昭映《臥底洪小姐》崔智秀最佳綜藝（男）郭範旗安84金元勛李瑞鎮秋成勳最佳綜藝（女）金軟景薛仁雅李秀智張度練洪真慶最佳作品《3學年2學期》《凶降喜訊》《若問世界誰無傷》《徵人啟弒》《王命之徒》導演獎《後來的我們》金度英《徵人啟弒》朴贊郁《凶降喜訊》邊聖鉉《若問世界誰無傷》尹佳恩《王命之徒》張恆俊新人導演獎《告別大騙局》權勇宰《噪音殺機》金秀珍《致善良的妳》金容煥《3670》朴俊浩《When This Summer is Over》張炳基最佳男主角《後來的我們》具教煥《醜得要命》朴正民《王命之徒》柳海真《徵人啟弒》李炳憲《凶降喜訊》洪慶最佳女主角《孔雀舞曲》高我星《後來的我們》文佳煐《徵人啟弒》孫藝真《聖母殺手》李慧英《春夜》韓藝璃最佳男配角《凶降喜訊》柳承範《人工情報》朴海浚《王命之徒》劉智泰《徵人啟弒》李星民《人與肉》張勇最佳女配角《人工情報》申世景《醜得要命》申鉉彬《徵人啟弒》廉惠蘭《若問世界誰無傷》張慧珍《王命之徒》田美都最佳男新人《孔雀舞曲》文相敏《王命之徒》朴志訓《全知讀者視角》安孝燮《3學年2學期》劉伊夏《3670》曺有鉉最佳女新人《若問世界誰無傷》徐粹彬《即使，這份戀情今晚會從世界上消失》申始雅《捲捲初戀》申銀秀《黑白線人》蔡元彬《我和我的殭屍女兒》崔惟理劇本獎《3670》朴俊浩《凶降喜訊》邊聖鉉、李鎮成《醜得要命》延尚昊《若問世界誰無傷》尹佳恩《人與肉》林娜慕藝術獎《凶降喜訊》金相範、金浩彬（剪輯）《徵人啟弒》金宇亨（攝影）《醜得要命》李木元（美術）《孔雀舞曲》李敏輝（音樂）《全知讀者視角》鄭成鎮、金宇哲（視覺特效）Gucci影響力獎《3學年2學期》《人與肉》《若問世界誰無傷》《王命之徒》《孔雀舞曲》