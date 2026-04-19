韓國年度盛事「第62屆百想藝術大賞」將下月8日盛大舉行。本屆放送部門視后競爭激烈的程度堪稱神仙打架，入圍名單包含金高銀、朴智賢、朴寶英、申惠善與林潤娥。其中最受矚目的焦點，莫過於金高銀與朴智賢在雙女主作品《妳和其餘的一切》中展現極致默契，兩人不負眾望雙雙入圍。這也是金高銀連續三年挺進百想入圍名單，實力早已無需多言。《NOWNEWS今日新聞》特別整理出34歲的金高銀華麗得獎史，從2012年的大銀幕出道作就橫掃各大獎項，如今的她依舊是典禮常勝軍、還是手握千萬電影的新生代扛票房女星。
金高銀電影出道作一鳴驚人！橫掃各大典禮新人獎
回顧金高銀的成名之路，說是為了大銀幕而生的天才也不為過！2012年她以《蘿莉塔：情陷謬思》出道，不僅在大鐘賞、青龍獎拿下新人獎，更在同年大鐘賞直接挑戰影后提名，寫下「怪物新人」的歷史。
金高銀小螢幕也成績超好！《鬼怪》奠定地位
2016年她轉戰小螢幕同樣無往不利，憑《奶酪陷阱》奪得百想電視部門新人獎，隔年又以《孤單又燦爛的神－鬼怪》首度入圍了百想視后，雖然最終未獲獎，但依舊讓她成為家喻戶曉的演技派女星。
金高銀近年得獎運驚人！《破墓》青龍、百想雙冠
金高銀近年來的表現更是勢不可擋。2022年先以《柔美的細胞小將》摘下首屆青龍系列大獎視后；2024年更憑藉《破墓》中震撼人心的靈媒角色，一舉登頂第60屆百想影后、第45屆青龍影后，成為韓影史上第1位1990後出生的「雙料影后」，《破墓》也成了她首部破千萬觀影人次的代表作。2025 年她再憑電影《在熙的男，朋友》二度入圍百想影后，展現驚人的實力。
今年金高銀以《妳和其餘的一切》二度挑戰百想視后，不僅展現極致演技，更完成了連續3年挺進百想入圍名單的紀錄。她在劇中細膩且具爆發力的表現，令外界都相當看好她能成功奪獎、順勢達成「百想影后、視后」雙料入袋的封神成績，用實力與獎座，一步步在忠武路與電視劇站穩腳步。
第62屆百想藝術大賞將在5月8日晚間，台灣時間6點50分於首爾COEX D HAL盛大舉行。
📌第62屆《想藝術大賞》電視部門完整入圍名單
最佳作品（電視劇）
《未知的首爾》
《金部長的夢想人生》
《妳和其餘的一切》
《下流大盜》
《暴君的廚師》
最佳作品（節目）
《極限84》
《新人教練金軟景》
《我們的抒情曲》
《上班族們第二季》
《黑白大廚：料理階級大戰2》
作品獎（教養節目）
《以倖存者之名：深入韓國慘案》
《紀錄洞察：人才戰爭》
《紀錄洞察：我們的時間正在閃耀》
《KBS 公社創立大型企劃聖物》
《SBS特別節目 奇怪的動物園》
導演獎
《未知的首爾》朴信宇
《韓國製造》禹民鎬
《愛情怎麼翻譯？》柳英恩
《妳和其餘的一切》趙英民
《金部長的夢想人生》曹鉉卓
劇本獎
《認罪之罪》權宗官
《妳和其餘的一切》宋惠珍
《未知的首爾》李江
《恩愛的盜賊大人》李善
《莎拉的真偽人生》秋淞然
藝術獎
《The Seasons》姜承元（音樂）
《下流大盜》金南植（視覺特效）
《韓國製造》金泰成（攝影）
《妳和其餘的一切》嚴成卓（攝影）
《犯罪現場Zero》尹真熙（美術）
最佳男主角
《金部長的夢想人生》柳承龍
《未知的首爾》朴珍榮
《颱風商社》李俊昊
《法官李漢英》池晟
《韓國製造》玄彬
最佳女主角
《妳和其餘的一切》金高銀
《未知的首爾》朴寶英
《妳和其餘的一切》朴智賢
《莎拉的真偽人生》申惠善
《暴君的廚師》林潤娥
最佳男配角
《妳和其餘的一切》金建宇
《金部長的夢想人生》柳承穆
《Love Me》劉宰明
《你旁觀的罪》張勝祖
《愛麻夫人熱映中》陳善圭
最佳女配角
《金部長的夢想人生》明世彬
《未知的首爾》元美京
《莎拉的真偽人生》李伊潭
《下流大盜》林秀晶
《臥底洪小姐》河潤景
最佳男新人
《下流大盜》金政旭
《弱美男英雄Class 2》裴奈拏
《暴君的廚師》李彩玟
《機智住院醫生生活》鄭準元
《恩愛的盜賊大人》洪民基
最佳女新人
《下流大盜》金旼
《愛麻夫人熱映中》方效潾
《機智住院醫生生活》申始雅
《榮耀：她們的法庭》全昭映
《臥底洪小姐》崔智秀
最佳綜藝（男）
郭範
旗安84
金元勛
李瑞鎮
秋成勳
最佳綜藝（女）
金軟景
薛仁雅
李秀智
張度練
洪真慶
📌第62屆《想藝術大賞》電影部門完整入圍名單
最佳作品
《3學年2學期》
《凶降喜訊》
《若問世界誰無傷》
《徵人啟弒》
《王命之徒》
導演獎
《後來的我們》金度英
《徵人啟弒》朴贊郁
《凶降喜訊》邊聖鉉
《若問世界誰無傷》尹佳恩
《王命之徒》張恆俊
新人導演獎
《告別大騙局》權勇宰
《噪音殺機》金秀珍
《致善良的妳》金容煥
《3670》朴俊浩
《When This Summer is Over》張炳基
最佳男主角
《後來的我們》具教煥
《醜得要命》朴正民
《王命之徒》柳海真
《徵人啟弒》李炳憲
《凶降喜訊》洪慶
最佳女主角
《孔雀舞曲》高我星
《後來的我們》文佳煐
《徵人啟弒》孫藝真
《聖母殺手》李慧英
《春夜》韓藝璃
最佳男配角
《凶降喜訊》柳承範
《人工情報》朴海浚
《王命之徒》劉智泰
《徵人啟弒》李星民
《人與肉》張勇
最佳女配角
《人工情報》申世景
《醜得要命》申鉉彬
《徵人啟弒》廉惠蘭
《若問世界誰無傷》張慧珍
《王命之徒》田美都
最佳男新人
《孔雀舞曲》文相敏
《王命之徒》朴志訓
《全知讀者視角》安孝燮
《3學年2學期》劉伊夏
《3670》曺有鉉
最佳女新人
《若問世界誰無傷》徐粹彬
《即使，這份戀情今晚會從世界上消失》申始雅
《捲捲初戀》申銀秀
《黑白線人》蔡元彬
《我和我的殭屍女兒》崔惟理
劇本獎
《3670》朴俊浩
《凶降喜訊》邊聖鉉、李鎮成
《醜得要命》延尚昊
《若問世界誰無傷》尹佳恩
《人與肉》林娜慕
藝術獎
《凶降喜訊》金相範、金浩彬（剪輯）
《徵人啟弒》金宇亨（攝影）
《醜得要命》李木元（美術）
《孔雀舞曲》李敏輝（音樂）
《全知讀者視角》鄭成鎮、金宇哲（視覺特效）
Gucci影響力獎
《3學年2學期》
《人與肉》
《若問世界誰無傷》
《王命之徒》
《孔雀舞曲》
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回顧金高銀的成名之路，說是為了大銀幕而生的天才也不為過！2012年她以《蘿莉塔：情陷謬思》出道，不僅在大鐘賞、青龍獎拿下新人獎，更在同年大鐘賞直接挑戰影后提名，寫下「怪物新人」的歷史。
金高銀小螢幕也成績超好！《鬼怪》奠定地位
2016年她轉戰小螢幕同樣無往不利，憑《奶酪陷阱》奪得百想電視部門新人獎，隔年又以《孤單又燦爛的神－鬼怪》首度入圍了百想視后，雖然最終未獲獎，但依舊讓她成為家喻戶曉的演技派女星。
金高銀近年來的表現更是勢不可擋。2022年先以《柔美的細胞小將》摘下首屆青龍系列大獎視后；2024年更憑藉《破墓》中震撼人心的靈媒角色，一舉登頂第60屆百想影后、第45屆青龍影后，成為韓影史上第1位1990後出生的「雙料影后」，《破墓》也成了她首部破千萬觀影人次的代表作。2025 年她再憑電影《在熙的男，朋友》二度入圍百想影后，展現驚人的實力。
今年金高銀以《妳和其餘的一切》二度挑戰百想視后，不僅展現極致演技，更完成了連續3年挺進百想入圍名單的紀錄。她在劇中細膩且具爆發力的表現，令外界都相當看好她能成功奪獎、順勢達成「百想影后、視后」雙料入袋的封神成績，用實力與獎座，一步步在忠武路與電視劇站穩腳步。
第62屆百想藝術大賞將在5月8日晚間，台灣時間6點50分於首爾COEX D HAL盛大舉行。
📌第62屆《想藝術大賞》電視部門完整入圍名單
最佳作品（電視劇）
《未知的首爾》
《金部長的夢想人生》
《妳和其餘的一切》
《下流大盜》
《暴君的廚師》
最佳作品（節目）
《極限84》
《新人教練金軟景》
《我們的抒情曲》
《上班族們第二季》
《黑白大廚：料理階級大戰2》
作品獎（教養節目）
《以倖存者之名：深入韓國慘案》
《紀錄洞察：人才戰爭》
《紀錄洞察：我們的時間正在閃耀》
《KBS 公社創立大型企劃聖物》
《SBS特別節目 奇怪的動物園》
導演獎
《未知的首爾》朴信宇
《韓國製造》禹民鎬
《愛情怎麼翻譯？》柳英恩
《妳和其餘的一切》趙英民
《金部長的夢想人生》曹鉉卓
劇本獎
《認罪之罪》權宗官
《妳和其餘的一切》宋惠珍
《未知的首爾》李江
《恩愛的盜賊大人》李善
《莎拉的真偽人生》秋淞然
藝術獎
《The Seasons》姜承元（音樂）
《下流大盜》金南植（視覺特效）
《韓國製造》金泰成（攝影）
《妳和其餘的一切》嚴成卓（攝影）
《犯罪現場Zero》尹真熙（美術）
最佳男主角
《金部長的夢想人生》柳承龍
《未知的首爾》朴珍榮
《颱風商社》李俊昊
《法官李漢英》池晟
《韓國製造》玄彬
最佳女主角
《妳和其餘的一切》金高銀
《未知的首爾》朴寶英
《妳和其餘的一切》朴智賢
《莎拉的真偽人生》申惠善
《暴君的廚師》林潤娥
最佳男配角
《妳和其餘的一切》金建宇
《金部長的夢想人生》柳承穆
《Love Me》劉宰明
《你旁觀的罪》張勝祖
《愛麻夫人熱映中》陳善圭
最佳女配角
《金部長的夢想人生》明世彬
《未知的首爾》元美京
《莎拉的真偽人生》李伊潭
《下流大盜》林秀晶
《臥底洪小姐》河潤景
最佳男新人
《下流大盜》金政旭
《弱美男英雄Class 2》裴奈拏
《暴君的廚師》李彩玟
《機智住院醫生生活》鄭準元
《恩愛的盜賊大人》洪民基
最佳女新人
《下流大盜》金旼
《愛麻夫人熱映中》方效潾
《機智住院醫生生活》申始雅
《榮耀：她們的法庭》全昭映
《臥底洪小姐》崔智秀
最佳綜藝（男）
郭範
旗安84
金元勛
李瑞鎮
秋成勳
最佳綜藝（女）
金軟景
薛仁雅
李秀智
張度練
洪真慶
📌第62屆《想藝術大賞》電影部門完整入圍名單
最佳作品
《3學年2學期》
《凶降喜訊》
《若問世界誰無傷》
《徵人啟弒》
《王命之徒》
導演獎
《後來的我們》金度英
《徵人啟弒》朴贊郁
《凶降喜訊》邊聖鉉
《若問世界誰無傷》尹佳恩
《王命之徒》張恆俊
新人導演獎
《告別大騙局》權勇宰
《噪音殺機》金秀珍
《致善良的妳》金容煥
《3670》朴俊浩
《When This Summer is Over》張炳基
最佳男主角
《後來的我們》具教煥
《醜得要命》朴正民
《王命之徒》柳海真
《徵人啟弒》李炳憲
《凶降喜訊》洪慶
最佳女主角
《孔雀舞曲》高我星
《後來的我們》文佳煐
《徵人啟弒》孫藝真
《聖母殺手》李慧英
《春夜》韓藝璃
最佳男配角
《凶降喜訊》柳承範
《人工情報》朴海浚
《王命之徒》劉智泰
《徵人啟弒》李星民
《人與肉》張勇
最佳女配角
《人工情報》申世景
《醜得要命》申鉉彬
《徵人啟弒》廉惠蘭
《若問世界誰無傷》張慧珍
《王命之徒》田美都
最佳男新人
《孔雀舞曲》文相敏
《王命之徒》朴志訓
《全知讀者視角》安孝燮
《3學年2學期》劉伊夏
《3670》曺有鉉
最佳女新人
《若問世界誰無傷》徐粹彬
《即使，這份戀情今晚會從世界上消失》申始雅
《捲捲初戀》申銀秀
《黑白線人》蔡元彬
《我和我的殭屍女兒》崔惟理
劇本獎
《3670》朴俊浩
《凶降喜訊》邊聖鉉、李鎮成
《醜得要命》延尚昊
《若問世界誰無傷》尹佳恩
《人與肉》林娜慕
藝術獎
《凶降喜訊》金相範、金浩彬（剪輯）
《徵人啟弒》金宇亨（攝影）
《醜得要命》李木元（美術）
《孔雀舞曲》李敏輝（音樂）
《全知讀者視角》鄭成鎮、金宇哲（視覺特效）
Gucci影響力獎
《3學年2學期》
《人與肉》
《若問世界誰無傷》
《王命之徒》
《孔雀舞曲》