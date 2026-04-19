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▲古賀紗理那（右）分享與福原愛（左）的合照，日媒才發現福原愛已經生產。（圖／翻攝自古賀紗理那IG@sarina.koga）

▲福原愛一度想在中國當網紅，無奈人氣不高，又回到日本生活了。（圖／微博＠福原愛）

▲福原愛（右）的前夫是台灣男星、前桌球國手江宏傑（左）。（圖／資料照）

37歲的前日本桌球國手福原愛和台灣男星江宏傑在2021年離婚，1子1女留在台灣，去年底她則出面宣布自己再婚、懷孕消息，對象就是之前跟她傳出緋聞的橫濱男。昨（18）日日本媒體《FLASH》則證實福原愛已生下第3胎，她產後剪了短髮，首次露面是出現在退役的排球運動員古賀紗理那的社群上，福原愛笑容滿面地跟古賀紗理那合照，看起來心情很不錯。古賀紗理那昨日在IG限時動態PO出和福原愛的合照，表示兩人是初次見面但相談甚歡，並大讚福原愛很漂亮。只見她身穿咖啡色洋裝，大肚子已經消風，日媒才因此察覺福原愛已經生產。產後福原愛也剪去長髮，整個人看起來更加有精神，可見恢復得不錯。據日媒報導，福原愛這次是受邀參加位於東京大數據中心舉辦的「運動團隊、運動員綜合展2027」，許多頂尖運動員都齊聚在此。福原愛也透過日本公司omusubi官網發文，證實生產喜訊：「非常感謝大家一直以來的支持，我很高興地宣布，我已經平安生產。感謝大家的關心，母子平安，現在生活幸福美滿。」福原愛還透露自己未來的規劃，「我將繼續努力，透過乒乓球運動為社會做出更多貢獻，也期待大家繼續給予我溫暖的支持。」她在離婚江宏傑後，一度轉往中國發展，但因疑似外遇的醜聞，在當地人氣也不高，因此福原愛再婚後已回到日本，也比較少在社群上與粉絲互動了。而福原愛的老公橫濱男因外型帥氣，曾被日媒形容為「橫濱大谷翔平」，他和福原愛一樣，也有過一段婚姻，兩人因此被懷疑是雙向劈腿交往；但當時福原愛否認，強調雙方是在都已離婚的狀態下才開始戀愛，並於男方家人的建議下，決定共組家庭，才在去年夏天登記結婚。另外，畢業於早稻田大學的橫濱男目前在石油相關的大企業任職，年薪據說在800萬日幣左右（約台幣209萬元）。